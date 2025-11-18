Rionegrinos viajaban a Santiago del Estero y volcaron con su camioneta 0km

Las tres ocupantes del vehículo fueron derivadas al hospital y quedaron internadas. El conductor explicó que perdió el control por los fuertes vientos del camino.

La camioneta Pick Up quedó posicionada al revés sobre la banquina este de la Ruta Provincial 13.

Esta mañana tuvo lugar un vuelco en la Ruta Provincial 13 en la Pampa protagonizado por una camioneta 0km que trasladaba a cuatro personas que viajaban desde Río Negro hacia Santiago del Estero . La camioneta quedó totalmente invertida y provocó lesiones leves en las ocupantes.

La Coordinación Zona Oeste de la Unidad Regional I de La Policía de La Pampa le confirmó al medio local La Huella que el accidente sucedió minutos después de las 9.00 de la mañana, a solo un kilómetro de distancia del Puesto Caminero El Durazno. La camioneta Pick Up quedó posicionada al revés sobre la banquina este de la Ruta Provincial 13.

El comisario mayor Bustos Paulino informó que el personal acudió de inmediato al sitio tras recibir la alerta, y constató que el vehículo permanecía volcado, con daños visibles en el rodado. Sin embargo, los ocupantes pudieron salir del automóvil por sus propios medios.

El viento extremo provocó la pérdida del control del vehículo

La camioneta había salido desde Río Negro con destino a Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. Según relató el conductor del vehículo en la denuncia policial, la unidad perdió estabilidad en un tramo recto por los fuertes vientos y perdió el control del rodado, lo que derivó en el vuelco.

El automóvil trasladaba a cuatro ocupantes, de las cuales las tres mujeres presentaron heridas leves y dolores por la fricción del vuelco. Marisol Sánchez de 29 años, Juárez Brisa Celeste de 21 y Chávez Emilse de 24 fueron asistidas inmediatamente por el personal de la Posta Sanitaria de Carro Quemado.

Las ocupantes heridas permanecen internadas en observación

Las ocupantes femeninas fueron trasladadas al Hospital de Victorica para realizar una evaluación médica más completa y descartar otras patologías. Las tres ocupantes quedaron internadas en observación por presentar dolores y lesiones menores provocadas por el roce interior del habitáculo.

El conductor optó por no recibir atención médica, ya que no manifestó dolencias ni evidenció signos de traumatismos. Sin embargo, permaneció en el lugar para colaborar con las actuaciones policiales y aportar detalles sobre el episodio.

Dolor por la trágica muerte de un hombre de la zona: volcó cerca de la Ruta 65

Un hombre mayor con domicilio en Allen murió este sábado 15 de noviembre luego de un brusco vuelco ocurrido a pocos metros del cruce de García, en un camino de ripio por el que se desplazaba desde la Ruta Nacional 22 hacia la Ruta Provincial 65. El siniestro generó gran conmoción entre vecinos y automovilistas que pasaban por la zona.

De acuerdo con los primeros testimonios, el vehículo avanzaba por el camino de tierra cuando, por razones que aún deben determinarse, el conductor perdió el control, se desvió y terminó volcando de manera violenta. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió despedido del habitáculo y quedó atrapado debajo de la carrocería.

Se supo que la víctima fatal del lamentable accidente circulaba en dirección a la ciudad de Fernández Oro.