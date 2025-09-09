Río Negro vuelve a la carga contra Nación por el estado crítico de las rutas nacionales

El Gobierno provincial denuncia falta de mantenimiento y exige la transferencia de fondos o la jurisdicción para hacerse cargo de las obras.

El Gobierno de Río Negro volvió a exponer el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, señalando que la falta de mantenimiento y la paralización de obras generan tramos casi intransitables que ponen en riesgo la seguridad vial, afectan la conectividad y frenan el desarrollo territorial.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, recorrió la Ruta Nacional 22 , en el tramo que une Villa Regina con Choele Choel , y describió la situación como alarmante.

“Estamos en una de las rutas neurálgicas de nuestra provincia, por la que pasa el comercio, la fruticultura, el gas y el petróleo, y se encuentra en un estado deplorable, siendo garantía de accidentes ”, advirtió.

ruta 22 choele choel villa regina

El funcionario cuestionó que, pese a la recaudación del impuesto a los combustibles destinado a infraestructura vial, la Nación no utiliza esos recursos para las obras necesarias: “La Nación obtiene un tributo del impuesto a los combustibles para resolver este problema, pero no lo hace ni lo distribuye. De ahí surge nuestro reclamo genuino para mejorar el estado de las rutas”, indicó Gatti.

Pedido de transferencia

Ante la falta de respuestas, el ministro sugirió una vez más, cómo ya lo había solicitado el gobernador Weretilneck, que el Gobierno nacional transfiera la jurisdicción de las rutas a la Provincia, junto con los recursos correspondientes.

“Lo único que queremos reclamar es que hagan lo que tienen que hacer, que es reparar las rutas, y si no lo quieren hacer, que nos transfieran la jurisdicción a la Provincia y el dinero que pagamos todos los rionegrinos para poder hacerlo nosotros mismos”, sostuvo.

Finalmente, Gatti recordó que todos los gobernadores del país han planteado el mismo reclamo ante Nación: “En Río Negro sabemos lo que significa tener equilibrio fiscal, como promueve el Gobierno nacional, pero no puede ser a costa de las provincias. Están reteniendo fondos que aportamos todos”, concluyó.