Dolor por la trágica muerte de un hombre de la zona: volcó cerca de la Ruta 65

Otro siniestro fatal en la región ocurrió este sábado. El hombre circulaba en un camino de ripio, entre ruta 65 y ruta 22, a metros del cruce de García.

Un hombre mayor con domicilio en Allen murió este sábado luego de un brusco vuelco ocurrido a pocos metros del cruce de García , en un camino de ripio por el que se desplazaba desde la Ruta Nacional 22 hacia la Ruta Provincial 65 . El siniestro generó gran conmoción entre vecinos y automovilistas que pasaban por la zona.

De acuerdo con los primeros testimonios, el vehículo avanzaba por el camino de tierra cuando, por razones que aún deben determinarse, el conductor perdió el control , se desvió y terminó volcando de manera violenta. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió despedido del habitáculo y quedó atrapado debajo de la carrocería .

Se supo que la víctima fatal del lamentable accidente circulaba en dirección a la ciudad de Fernández Oro.

Una mujer murió tras accidentarse en moto en Ruta 151

“Una madre luchadora”, “una mujer maravillosa”, "persona ejemplar", son algunas de las consideraciones que se reiteran en la dolorosa despedida que familiares y amigos le brindan en redes a Paola Avilés, la mujer de 43 años que falleció en las últimas horas tras accidentarse en moto en la Ruta 151, cerca de la estación de servicio de Barda del Medio. En tanto, su pareja lucha por su vida en el sanatorio neuquino Castro Rendón. Ambos son oriundos de San Patricio del Chañar, ciudad que quedó sumergida en el dolor más profundo por la tragedia.

Según pudo confirmar este medio, la víctima era de profesión enfermera y se desempeñaba como empleada municipal en la atención de adultos mayores y personas con discapacidad.

El grave accidente se registró en el kilómetro 29,3 de la Ruta Nacional, cuando el hombre de 37 años y Paola se dirigían desde Cinco Saltos hacia San Patricio del Chañar. Por razones que todavía se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la motocicleta y ambos cayeron al asfalto de forma violenta.

Vilma Ríos, la responsable de Tránsito de cipoleño en declaraciones a LM Cipolletti explicó: “El varón pierde el control de la motocicleta y caen del rodado a una distancia bastante considerable. Se pudo visualizar de manera inmediata que el hombre tenía una fractura expuesta en su parte baja de la pierna derecha”.

La triste despedida en las redes sociales

Todo es dolor en San Patricio del Chañar, que se tiñó de luto por la noticia y las redes así lo reflejan. “Una noticia que enluta a nuestro pueblo el fallecimiento de Paola Avilés, una mujer maravillosa, alegre y buena persona. Siempre te recordaré por tu manera de ser, buena madre y buena gente. Q.e.p.d Pao, mi más sentido pésame a toda la familia Avilés.

Mucha fuerza a mi primo que está en grave estado y fuerza para toda su familia”, escribió Alfredo Rivero, político del Chañar, en su cuenta de Facebook.

El profe Jonathan por su parte escribió: “Querida Pao Aviles abrazos al cielo, una gran madre, gran compañera y excelente vecina; muchas fuerzas a toda la familia, en especial a mi querida alumna Emili. Dios de consuelo y paz a sus corazones. QEPD, lo siento mucho”.