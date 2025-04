En la plaza San Martín hay malestar entre vendedores ambulantes: "En cualquier momento se arma"

image (80).jpg Se picó entre los vendedores ambulantes. Foto Stefanía Petrella.

El hombre, que ya tiene sus años y prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias, agregó que los tienen a maltraer, en especial “unos que vienen de Neuquén a vender distintos productos, frutas y verduras; el martes un grandote casi me pega, me tuvieron que sacar porque cobraba y ya estoy grande para eso...”.

“Ya lo hablé con el titular de Comercio, pero estamos esperando noticias. Falta que los responsables estén más atentos a la plaza, acá viene cualquiera de afuera y se pone a vender y no respetan a los que estamos hace años. Esto es una bomba de tiempo, en cualquier momento se arma”, alertó el vecino.

La disputa entre los vendedores ambulantes de siempre y los nuevos, los cipoleños y los neuquinos ("también vienen roquenses y de otros lados"), parece que se calienta y habrá que prestarle atención porque puede haber novedades en las próximas semanas.

“No hay respeto de estos muchachos, yo soy un agradecido al intendente, a Fiscalización y a las autoridades que me permiten ganarme el mango en este espacio, pero así no son las cosas. Tendrían que revisar el tema de los ambulantes, no puede venir cualquier patotero a hacerse el malo con nosotros que no molestamos a nadie”, redondeó el laburante en su auténtico descargo. Y lo mismo le contaba a quien por allí pasaba a viva voz.

La plaza será renovada próximamente

A propósito de la plaza San Martín, tras una larga espera y luego de reiterados anuncios, finalmente el municipio de Cipolletti recibió un aporte económico provincial de $17.920.000 destinado a la puesta en valor de la plaza San Martín, un espacio emblemático y de referencia para los cipoleños.

El intendente Rodrigo Buteler destacó días pasados la importancia de esta inversión, señalando que una de las principales prioridades de su gestión en conjunto con la provincia es la apropiación del espacio público y la mejora de las condiciones de seguridad en la ciudad.

En relación con las obras previstas para la plaza San Martín, Buteler explicó: “La plaza tiene una iluminación muy baja y vieja, lo que la hace un lugar oscuro e inseguro. Por eso vamos a instalar luminarias LED, para que sea un espacio más seguro, iluminado y agradable para los cipoleños que la transitan a diario”.

Esta intervención se enmarca dentro de un plan de mejoras en la infraestructura de iluminación de toda la ciudad. “Estamos trabajando en la calle Illia completa, en San Luis, y desarrollando el proyecto de iluminación que une Cipolletti con Oro por Ruta Chica. También estamos avanzando en la iluminación de la calle Rimmele y en el barrio Salto entre la calle 22 y Ruta Chica. Próximamente iniciaremos un plan barrio por barrio”, detalló el intendente.