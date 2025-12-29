Apuñalado en El 30 por un frasco de marihuana: la víctima no quiso denunciar

La investigación marcha lenta por la reticencia del damnificado, que sufrió una herida leve. El supuesto agresor fue liberado. El hecho ocurrió el día de navidad.

La violenta pelea en la que fue herido un hombre se produjo por un conflicto desatado por la frustrada venta de un frasco con flores de marihuana.

El hombre que fue atacado con un cuchillo el último jueves durante los festejos de navidad en el balneario El 30 de Cipolletti en un presunto conflicto por drogas sufrió una herida cortante en el tórax y no quiso denunciar al supuesto agresor, un joven de 22 años que fue detenido por la policía en el lugar.

A raíz del carácter leve de las lesiones y la reticencia de la víctima la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal tiene pocas posibilidades de prosperar , aunque la causa sigue abierta.

A ello se suma que cuando el herido declaró brindó una descripción del atacante y su vestimenta que no coincidía con la que llevaba el principal sospechoso atrapado por los efectivos, quien al momento del operativo lucía una histórica camiseta del club Cipolletti.

Quisieron linchar a un hombre que termino apuñalado y el presunto autor detenido

Fuentes de la Policía informaron que el violento incidente se produjo tras una discusión relacionada con la compra de un frasco de flores de marihuana por 10 mil pesos. Supuestamente el agresor había convenido entregar la mercancía, pero no lo hizo, lo que habría provocado el conflicto, a lo que se habría sumado el intento de robo de una bicicleta propiedad de los clientes.

La filmación de un testigo

El desacuerdo generó una pelea en la que participaron varias personas, entre ellas un muchacho en silla de ruedas. Todo quedó registrado en una filmación que realizó un testigo, imágenes que luego se viralizaron por las redes sociales.

Un llamado al Comando Radioeléctrico de la Policía motivó que personal de la Subcomisaría 68, ubicada en el Distrito Vecinal Noreste, concurriera al sitio, cercano a los baños del Segundo Salto.

Autor puñaladas flores El 30

Al llegar los efectivos constataron un tumulto generalizado entre varias personas -hombres y mujeres de distintas edades- con botellas y palos en las manos. Se logró la aprehensión del supuesto autor del hecho, un hombre de 22 años, mientras que la víctima, de 43 años había sido trasladado en un vehículo particular al hospital Pedro Moguillansky, donde tras recibir asistencia fue dado de alta. En tanto que el sospechoso fue liberado tras cumplir con los trámites de rigor.

El hecho generó miedo y tensión en el lugar, dado que se había concentrado una gran cantidad de familias con chicos para disfrutar la jornada festiva y la calurosa jornada.

Qué pasó con la joven que agredió a una policía

La joven de 21 años que el sábado por la madrugada fue detenida por atacar a una policía en la plaza San Martín recuperó la libertad poco después del hecho. La agresión se produjo cuando la uniformada intentó separar una pelea de mujeres que se había desatado en medio de la multitud de jóvenes que salen de los boliches bailables que funcionan en la zona céntrica de la ciudad.

Detenida agresora policía La joven que fue detenida por golpear a una policía. Policía Río Negro

En la refriega le arrojó un golpe a la cara, que le causó un rasguño a la agente, quien por la poca significancia habría optado por presentar la denuncia, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal. De todos modos se inició una causa por atentado y resistencia a la autoridad.