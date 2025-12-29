Fue a comprar cerveza y abusó sexualmente de la comerciante

El sujeto sorprendió a la mujer que lo atendía. La manoseó y la besó sin su consentimiento. Acordó la prohibición de acercamiento y un resarcimiento económico.

La denuncia por abuso sexual de la comerciante fue tramitada en la Fiscalía de Catriel.

Una comerciante de Catriel denunció que el mediodía del 10 de febrero de este año un hombre ingresó a su local a comprar cervezas , pero que cuando lo estaba atendiendo la manoseó en sus partes íntimas.

El sujeto, identificado con las siglas GA, fue imputado por abuso sexual el 12 de mayo siguiente, pero en una audiencia realizada el 3 de octubre último le otorgaron un criterio de oportunidad, un método alternativo para la resolución de conflictos que prevé el cumplimiento de pautas de comportamiento. Este caso también incluyó un resarcimiento económico con el acuerdo de la víctima.

La acusación presentada por la fiscal Adjunta Judith Saccomandi es escalofriante. Describe GA se presentó en la despensa y le solicitó a la mujer que le vendiera dos cervezas. Sin embargo cuando le entregaba las bebidas inesperadamente la tomó de sus manos, la empujó contra la pared y allí le tocó los pechos por arriba de la ropa y la besó en la boca y en el cuello, todo sin su consentimiento.

La alzó y la llevó a la casa

Pero no se conformó y luego la alzó en sus brazos y la llevó hasta el interior de la vivienda que conecta con el local, y una vez en la habitación la tiró sobre la cama y continuo tocándole sus pechos y su vagina por debajo de la ropa.

La vecina le pidió que la soltara y lo empujó, logrando así quitárselo de encima y correr hasta la cocina. Pero el depravado la siguió, la volvió a agarrar de la cintura, le bajo el cierre del pantalón y efectuó “tocamientos en su vagina por debajo de la ropa”, para después tomarle su mano y obligarla a que le tocara su pene.

En ese momento ella logró zafarse y correr hasta afuera del local comercial, donde le pidió que se vaya o iba a llamar a la policía, por lo que GA tomó las botellas de cerveza y se retiró.

Prohibición de acercamiento y resarcimiento simbólico

Tras la denuncia presentada por la mujer las partes, representadas por Saccomandi y el abogado particular Zamataro Amaranto iniciaron tratativas para lograr una salida alternativa. El acuerdo alcanzado incluyó el compromiso del acusado de no mantener ningún tipo de contacto con ella y además una reparación simbólica de 1.2 millones de pesos. La propuesta fue aceptada por la comerciante, quien aclaró que no quería continuar con el proceso.

En una audiencia efectuada el 27 de noviembre último Saccomandi requirió el sobreseimiento del hombre con el fundamento de que había cumplido ambas pautas, planteo que contó con el acompañamiento del defensor.

Al momento de resolver la jueza Rita Lucía accedió al pedido de las partes y dictó el sobreseimiento. Explicó que el Ministerio Público Fiscal “se ha desinteresado de continuar el presente caso y por tanto no habiendo razón plausible para desatender tal decisión que ha tomado en el marco de sus facultades no hay posibilidad de avanzar en la acusación de la imputada”.

En el fallo, la magistrada declaró, tal como lo señala el Código Penal, que el trámite de la causa “no afecta el buen nombre y honor que pudiera gozar el imputado”.