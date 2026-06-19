Tardaron más de un año en arreglarle el auto y se lo devolvieron en mal estado: Qué resolvió la Justicia

El implacable fallo contra una aseguradora. El caso encuadro en la Ley de Defensa del Consumidor.

Una aseguradora fue condenada por incumplimiento contractual y violación de los derechos de consumidores tras demorar más de un año y cuatro meses en concretar la reparación de un auto siniestrado y devolverlo , además, con fallas técnicas vinculadas al mismo accidente.

La sentencia fue dictada por el Juzgado Multifueros de El Bolsón, que consideró acreditado que la empresa no brindó una solución efectiva dentro de plazos razonables, omitió informar adecuadamente a los asegurados sobre el estado del trámite y no logró justificar las demoras que alegó durante el proceso.

El caso se originó el 6 de abril de 2023, cuando una Renault Duster Oroch sufrió importantes daños en un accidente vial en El Bolsón. El vehículo contaba con cobertura contra todo riesgo y la denuncia fue presentada pocos días después.

Si bien la compañía aceptó la cobertura, autorizó la reparación y designó un taller para realizar los trabajos, la solución se fue postergando durante meses. Según quedó acreditado en el expediente, el presupuesto fue aprobado en mayo de 2023 y se solicitaron los repuestos correspondientes, pero la reparación no avanzó en tiempos razonables.

image

Durante ese período, los propietarios realizaron numerosos reclamos ante la falta de respuestas concretas. La aseguradora atribuyó las demoras a problemas de abastecimiento de autopartes y restricciones para la importación, aunque no presentó pruebas suficientes para respaldar esos argumentos.

Más de un año sin el vehículo

La unidad recién ingresó al taller el 30 de abril de 2024 y fue entregada el 26 de agosto de ese mismo año, más de un año después del siniestro.

La jueza valoró especialmente el perjuicio ocasionado por la prolongada privación del vehículo, teniendo en cuenta que los usuarios residen en una zona donde existe escasa oferta de transporte público y grandes distancias entre servicios esenciales, lo que obligó a reorganizar su vida cotidiana durante todo ese tiempo.

Reparación incompleta

La resolución judicial también destacó que, una vez finalizados los trabajos, una pericia mecánica detectó fallas persistentes relacionadas con el accidente original. Entre ellas se encontraron problemas en el sistema de airbag, defectos de sellado, inconvenientes en molduras y alertas activadas en el tablero.

Para el tribunal, estas circunstancias demostraron que la prestación no solo fue tardía, sino también incompleta.

Indemnización millonaria

Al analizar el caso bajo los principios de la Ley de Defensa del Consumidor, la magistrada concluyó que la empresa vulneró los deberes de información, trato digno y cumplimiento efectivo del servicio contratado.

Como consecuencia, la sentencia fijó una indemnización total de 31 millones de pesos, compuesta por:

$8 millones por daño material.

por daño material. $7 millones por privación de uso del automotor.

por privación de uso del automotor. $6 millones por daño moral.

por daño moral. $10 millones por daño punitivo.

El fallo consideró acreditado un incumplimiento grave y prolongado, con consecuencias directas en la vida cotidiana de los usuarios afectados.