¿Por qué a Cristiano Ronaldo le dicen "El Bicho"? La historia detrás del apodo que hoy vuelve a ser furor

CR7 volvió a hacer historia en el Mundial 2026 y resurgió una pregunta que muchos se hacen: cómo nació el famoso apodo que lo acompaña hace años.

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena mundial. El capitán de Portugal alcanzó una marca histórica al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo diferentes, un récord que lo sigue consolidando entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

A sus 41 años , el delantero volvió a demostrar que su legado sigue creciendo y que su nombre continúa escribiendo capítulos dorados en la historia del fútbol internacional .

Con el nuevo récord, miles de fanáticos volvieron a preguntarse algo que genera curiosidad desde hace tiempo: ¿por qué a Cristiano Ronaldo le dicen “El Bicho” ?

La historia se remonta a España, durante su paso por el histórico Real Madrid. Fue Marcelo Lama, comentarista deportivo de la cadena COPE, quien comenzó a llamarlo así al aire de manera insistente hasta que el sobrenombre terminó instalándose entre fanáticos y periodistas.

La explicación tiene relación directa con las características físicas y deportivas del portugués: potencia, fortaleza, resistencia y una capacidad competitiva pocas veces vista en el fútbol moderno.

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De Madeira al estrellato mundial

Nacido el 5 de febrero de 1985 en Madeira, Portugal, Cristiano comenzó a jugar desde muy chico. A los 10 años fue descubierto por el Sporting CP, después de dar sus primeros pasos en Andorinha, club donde trabajaba su padre.

Con apenas 17 años debutó profesionalmente y poco después inició una carrera que lo llevaría a vestir camisetas históricas como las de Manchester United, Juventus FC y actualmente Al Nassr FC.

El “Siuuu” y una celebración que dio la vuelta al mundo

Otra marca registrada de CR7 es su icónico festejo del “Siuuu”, repetido en estadios de todo el planeta.

En una entrevista con Soccer.com, el portugués contó que el grito surgió de forma espontánea durante un amistoso y que nunca hubo una razón especial detrás de esa celebración que terminó convirtiéndose en símbolo de toda una generación.

Una leyenda que no deja de hacer historia

Seis Balones de Oro, múltiples premios FIFA, Botas de Oro y ahora un récord Guinness histórico. Cristiano Ronaldo sigue ampliando un legado difícil de igualar.

Y mientras el mundo lo sigue mirando, una cosa queda clara: “El Bicho” todavía tiene mucho para dar.