Ni estufa ni caloventor: los 10 trucos que recomiendan para ahorrar gas y electricidad este invierno
Con simples cambios en casa, se puede reducir el consumo de gas y electricidad durante el invierno sin resignar calefacción ni pasar frío.
Con la llegada de las bajas temperaturas, también aparece una preocupación que golpea cada vez más fuerte el bolsillo: el aumento en las facturas de gas y electricidad. Mantener la casa calefaccionada durante el invierno puede representar un gasto importante, pero existen medidas simples que ayudan a reducir el consumo sin perder confort.
Especialistas en eficiencia energética recomiendan incorporar pequeños hábitos diarios que permiten conservar mejor el calor dentro del hogar y lograr un ahorro considerable durante los meses más fríos del año.
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Aprovechar la luz solar para calefaccionar la casa gratis
Uno de los trucos más efectivos para ahorrar consiste en usar el calor natural del sol.
Durante el día, conviene abrir cortinas, persianas y ventanas orientadas al sol para permitir que el ambiente acumule temperatura de manera natural.
Cuando cae la tarde, se recomienda cerrar todo nuevamente para evitar que el calor se escape.
Revisar puertas y ventanas para evitar fugas de calor
Muchas viviendas pierden temperatura por pequeñas filtraciones que suelen pasar desapercibidas.
Colocar burletes, cintas aislantes o cortinas gruesas puede hacer una diferencia importante y reducir la necesidad de usar calefacción durante más tiempo.
Mantener una temperatura ideal y evitar gastos innecesarios
Los expertos recomiendan mantener la vivienda entre 20 y 22 grados.
Subir demasiado la calefacción genera un incremento directo en el consumo energético: cada grado extra puede aumentar considerablemente el gasto mensual.
Cerrar ambientes que no se usan
Si hay habitaciones vacías durante gran parte del día, lo más eficiente es mantenerlas cerradas.
Esto permite concentrar el calor en los espacios realmente utilizados y evita desperdiciar energía innecesariamente.
Hacer mantenimiento de estufas y calefactores
Los equipos que funcionan correctamente consumen menos.
Por eso es importante realizar controles periódicos en estufas, calefactores, calderas o aires acondicionados frío-calor, además de prevenir posibles accidentes por pérdidas de gas o fallas eléctricas.
Usar alfombras, mantas y cortinas gruesas
Los textiles ayudan a conservar mejor la temperatura dentro del hogar.
Las alfombras, frazadas, cortinas gruesas y tapizados funcionan como aislantes térmicos y reducen la sensación de frío, especialmente en casas con pisos de cerámica.
Abrigarse más dentro de casa
Aunque suele olvidarse, una de las formas más simples de ahorrar energía es usar ropa de abrigo dentro del hogar.
Una capa extra permite evitar prender la calefacción al máximo.
No tapar radiadores ni calefactores
Para que funcionen correctamente, el calor debe circular libremente.
Colocar muebles delante de estufas o cubrir radiadores con ropa reduce la eficiencia y obliga al sistema a consumir más energía.
Apagar la calefacción cuando no haga falta
Si la casa queda vacía durante varias horas, conviene apagar o bajar la temperatura.
Mantener equipos encendidos sin necesidad puede impactar fuerte en el valor final de las facturas.
Pequeños cambios que pueden generar grandes ahorros
Especialistas coinciden en que no hace falta pasar frío para gastar menos en invierno.
La combinación de buenos hábitos, un mejor aislamiento del hogar y un uso inteligente de la calefacción puede reducir notablemente el consumo de gas y electricidad, algo clave en un contexto donde los servicios tienen cada vez más peso en la economía familiar.
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