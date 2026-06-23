Netflix renueva su catálogo en Argentina: los estrenos que prometen dominar el ranking esta semana

Netflix sumó nuevas series y películas del 22 al 28 de junio. Hay thrillers, documentales y estrenos que ya generan expectativa.

La plataforma anunció sus nuevos estrenos para esta semana.

Los fanáticos del streaming ya tienen nuevas opciones para sumar a su lista. Netflix volvió a actualizar su catálogo en Argentina con una batería de estrenos que llegan entre el 22 y el 28 de junio , con propuestas para todos los gustos y varios títulos que prometen convertirse en tendencia en los próximos días.

Series originales, películas que desembarcan por primera vez en la plataforma y producciones que buscan meterse rápidamente entre lo más visto forman parte del nuevo menú que prepara Netflix para cerrar junio.

Si estás buscando qué ver en Netflix esta semana , este es el repaso completo.

Los estrenos de Netflix que llegan esta semana en Argentina

La plataforma confirmó varios lanzamientos que comienzan a llegar desde este martes y que incluyen thrillers, dramas, documentales y nuevas historias que podrían escalar rápido dentro del ranking de reproducciones.

Estos son los principales estrenos:

El manuscrito de Dante — 24 de junio

El experimento estadounidense — 24 de junio

Mi otra yo — 24 de junio

Hermanito — 26 de junio

El chico de la última fila — 26 de junio

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La idea de la plataforma es renovar la oferta semanal y volver a instalar nuevos títulos dentro de la conversación de quienes consumen streaming a diario.

Qué series y películas pueden convertirse en tendencia

Cada semana, Netflix apuesta a combinar producciones originales con títulos que llegan al catálogo para captar distintos públicos.

En esta oportunidad, hay historias cargadas de suspenso, películas para maratonear durante el fin de semana y producciones que apuntan a transformarse en algunas de las más elegidas en Argentina.

Muchos usuarios ya comenzaron a seguir especialmente el estreno de “El manuscrito de Dante” y “El experimento estadounidense”, dos de los lanzamientos que llegan con mayor expectativa.

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Netflix ya adelantó lo que llega en julio

Pero junio no será lo único fuerte dentro de la plataforma. Netflix también confirmó varios títulos que desembarcarán en los primeros días de julio y que ya empiezan a generar expectativa entre sus suscriptores.

Entre ellos aparecen:

Los peores vecinos del mundo — 1 de julio

El Hombre Vapor — 2 de julio

La supervivencia de una chica con curvas — 2 de julio

Qué ver en Netflix Argentina esta semana

Con nuevas películas, series y producciones originales, la plataforma vuelve a mover el ranking de lo más visto en Argentina.

Para quienes buscan una nueva serie para empezar o una película para el fin de semana, estos estrenos pueden marcar la agenda del streaming en los próximos días.

De esta manera, Netflix quiere volver a quedarse con la conversación y ya tiene varios candidatos para lograrlo.