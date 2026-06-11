Netflix elimina a fin de mes una de las mejores películas argentinas de Ricardo Darín

Una película histórica con Ricardo Darín abandona Netflix a fin de mes y miles de usuarios volvieron a buscar este clásico argentino.

El catálogo de Netflix Argentina está a punto de perder una de las películas más emblemáticas del cine nacional. Se trata de Nueve Reinas , una producción que marcó un antes y un después en la industria audiovisual y que dejará la plataforma en los próximos días.

La noticia despertó una nueva ola de interés entre los usuarios, que volvieron a poner en agenda a una película estrenada hace más de dos décadas pero que sigue siendo considerada una obra imprescindible dentro del cine argentino.

Con una trama cargada de tensión, engaños y giros inesperados, la película se convirtió en una referencia obligada para varias generaciones.

De qué trata "Nueve Reinas", el clásico protagonizado por Ricardo Darín

La historia comienza cuando Marcos, un estafador experimentado interpretado por Ricardo Darín, se cruza inesperadamente con Juan, un joven interpretado por Gastón Pauls, que recién empieza a moverse dentro del mundo de las estafas.

Tras una serie de situaciones inesperadas, ambos terminan asociándose para concretar una operación millonaria: vender una colección de estampillas falsificadas conocidas como las “Nueve Reinas”.

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Pero hay un problema urgente: el comprador extranjero abandona el país al día siguiente, por lo que el tiempo empieza a jugar en contra y todo se transforma en una carrera cargada de tensión.

El papel de Ricardo Darín que quedó entre los más recordados de su carrera

Uno de los grandes motivos por los que la película logró convertirse en un clásico fue la actuación de Ricardo Darín.

Su personaje transmite seguridad, carisma e inteligencia, pero al mismo tiempo mantiene una ambigüedad constante que hace que el espectador nunca termine de confiar completamente en sus verdaderas intenciones.

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Muchos críticos consideran que Marcos integra el grupo de personajes más icónicos de toda su carrera, junto a otros papeles que consolidaron a Darín como una de las figuras más importantes del cine argentino.

La película que convirtió a Fabián Bielinsky en un director de culto

Dirigida por Fabián Bielinsky, Nueve Reinas fue el proyecto que revolucionó al cine argentino a comienzos de los 2000.

La película recibió elogios por su precisión narrativa, sus diálogos y la manera en la que construyó uno de los finales más recordados del cine nacional.

Con el paso del tiempo, incluso comenzó a ser material de estudio para estudiantes, críticos y amantes del género de suspenso.

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Hasta cuándo se puede ver en Netflix Argentina

La despedida ya tiene fecha confirmada: Nueve Reinas estará disponible en Netflix solamente hasta el próximo 30 de junio.

Para quienes nunca la vieron, es una oportunidad ideal para descubrir una película que marcó una época.

Y para quienes ya conocen la historia, el inminente adiós funciona como la excusa perfecta para volver a comprobar por qué sigue siendo considerada uno de los grandes clásicos del cine argentino.