Furor en Netflix: la película romántica que llega esta semana y ya hace suspirar a miles de usuarios

Una historia nacida por un mensaje enviado por error promete convertirse en uno de los estrenos más emocionantes de Netflix.

Netflix presenta una nueva película que ya es furor.

Netflix vuelve a apostar por una fórmula que suele conquistar audiencias: una comedia romántica cargada de emoción, segundas oportunidades y conexiones inesperadas.

Esta vez, la plataforma prepara el estreno de “Mensajes de voz para Isabelle” , una película que llegará el 19 de junio de 2026 y que ya genera expectativa entre los fanáticos del género.

Mensajes de voz para Isabelle presenta una historia tan simple como poderosa.

La trama sigue a Jill, una mujer que atraviesa el dolor por la muerte de su hermana y mantiene una costumbre muy especial: seguir enviándole mensajes de voz a su antiguo número de teléfono. Pero hay un detalle que ella desconoce.

Ese número ya no pertenece a su hermana y ahora está en manos de Wes, un desconocido que comienza a escuchar cada uno de esos mensajes cargados de emociones, recuerdos y confesiones profundas.

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Un romance diferente que apuesta a la conexión emocional

Lejos de construir una típica historia basada en la atracción física, la película propone algo distinto.

Cada audio que Jill envía permite que Wes comience a conocerla de una manera íntima, generando un vínculo inesperado que crece con el paso del tiempo.

La propuesta recupera el espíritu de las grandes historias románticas clásicas, aunque trasladadas por completo al universo digital.

Dos protagonistas que prometen química en pantalla

El film está encabezado por Zoey Deutch, quien interpreta a Jill, y Nick Robinson, que se pone en la piel de Wes.

La película también suma nombres destacados dentro del elenco como:

Nick Offerman

Lukas Gage

Harry Shum Jr.

Ciara Bravo

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Netflix redobla su apuesta por las comedias románticas

En los últimos años, Netflix incrementó notablemente la producción de películas románticas originales, un género que sigue funcionando a nivel global.

Con Mensajes de voz para Isabelle, la plataforma busca conectar con una generación acostumbrada a construir relaciones a través de aplicaciones, redes sociales y teléfonos.

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La gran pregunta que deja la película es simple: ¿qué pasa cuando tus palabras más íntimas terminan llegando a la persona menos esperada?

La película que inevitablemente recuerda a un clásico del romance

Desde que se conocieron los primeros adelantos de Mensajes de voz para Isabelle, muchos usuarios comenzaron a compararla con You've Got Mail, la icónica comedia romántica protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan.

La similitud es clara: en ambas historias, dos personas construyen una conexión profunda sin conocerse cara a cara, a través de una herramienta de comunicación.

Sin embargo, mientras aquella película marcó a toda una generación con el auge del correo electrónico a fines de los 90, esta nueva apuesta de Netflix actualiza la fórmula y lleva el romance al terreno de los celulares, los mensajes de voz y las nuevas dinámicas digitales.