Policía denunció a un motociclista por insultos y amenazas en un control de tránsito

Un procedimiento rutinario en una localidad valletana terminó en un verdadero escándalo. La Justicia de Paz intervino para solucionar el conflicto.

Juzgado de Paz de Luis Beltrán, donde tomaron medidas contra motociclista acuado de insultar y amenazar a un policía.

Un efectivo policial de una Comisaría rionegrina denunció a un motociclista por insultos y amenazas durante un operativo de control de tránsito que realizaba junto con personal municipal.

El violento incidente ocurrió en enero último en la localidad rionegrina de Luis Beltrán , donde los encargados del procedimiento interceptaron a un joven que conducía una moto para verificar su documentación personal y del rodado, trámite habitual en estos casos.

Sin embargo, el muchacho identificado como Gino Gallucci, comenzó a “ponerse agresivo” contra el uniformado. Aseguró que le lanzó “agravios” e “insultos” y que en “ actitud agresiva ”, lo amenazó.

Comisaría de Luis Beltrán La comisaría de Luis Beltrán donde está radicada la denuncia.

En la presentación que formalizó el policía expuso como pruebas el acta contravencional labrada y las declaraciones de dos inspectoras de Tránsito que estuvieron en el lugar.

La denuncia fue enviada al Juzgado de Paz local encuadrada en una falta contravencional.

El acusado fue convocado para ejercer su defensa, y además de presentar su carnet de conducir y los papeles de la moto, también mencionó a otros dos testigos, negó los hechos como los narró el policía.

Aseguró que "... en ningún momento le falté el respeto o lo insulte…". Por el contrario, dijo que el denunciante “le faltó el respeto, dando a entender que había adulterado datos del motor de la moto, cuando hacia pocos días la había podido retirarla de la comisaría”.

En su versión, dijo también que eran “varios policías” que intervinieron, y que lo forzaron “a bajarse de la moto, ejerciendo fuerza sobre él, lo que generó molestias en su brazo por días posteriores”.

Declaración de testigos

Los testigos también fueron citados a brindar testimonio. Las dos inspectoras municipales respaldaron al uniformado. Una de ellas sostuvo que Gallucci lo insultó “de mala manera”, expresándole “muchas malas palabras” y que “lo iba a dejar sin trabajo...".

La otra testigo se manifestó en la misma línea y agregó que el motociclista también lo comenzó a “insultar y amenazar”, refiriéndole que “lo iba a agarrar donde sea, que tenía un video de él y que le iba a hacer perder el trabajo”, entre otros “muchos insultos más…”.

Finalmente, también declararon los testigos propuestos por el acusado. Una de ellas, que vive en un establecimiento rural situado frente a donde ocurrió el episodio, dijo que observó todo. Precisó que en un momento “Gino se sube a la moto y los cuatro policías forcejeaban de mala manera con él para bajarlo...".

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Puntualizó que "...el primer policía se dirigía de manera sobradora hacia Gino, diciéndole... ahora te vamos a llevar la moto...".

También reconoció que el joven “estaba agresivo, profiriendo insultos hacia los policías” pero que no los agredió físicamente.

El restante testigo que se desempeña en la misma firma, declaró que conoce al motociclista y a su familia porque mantiene con ellos una relación laboral. Aseveró que advirtió una discusión entre el muchacho los policías y el “forcejeo” para bajarlo de la moto. Pero no aclaró que no hubo una “actitud agresiva” de parte de Gallucci, e hizo hincapié en que el procedimiento policial fue “ejecutado de mala manera a su entender” y con “una actitud provocativa hacia el joven”.

Que resolvió el Juzgado de Paz

Al evaluar las pruebas y testimonio, en el Juzgado de Paz determinaron que “efectivamente existió una actitud resistente y agresiva” por parte del conductor de la moto contra el policía que lo denunció.

Destacó que la ley contravencional encomienda “no solo sancionar este tipo de conductas sino también prevenir que se reproduzcan procurando que las partes puedan comprender el alcance de sus acciones y el efecto que tienen”.

También puso de relieve la importancia de “reforzar el rol preponderante que cumple el personal policial debiendo tener un proceder tendiente a garantizar la seguridad evitando acciones que puedan acrecentar ciertos conflictos”.

Por ese motivo se resolvió imponerle una Amonestación a Gallucci con el objetivo de “evitar futuras infracciones” y “haciéndole notar la gravedad de su falta y las consecuencias negativas para sí el daño producido a la víctima y a la sociedad en general con este tipo de conductas”.

En cuanto a los alcances de la Amonestación, una figura legal prevista en el Código, apunta “evitar futuras infracciones, haciéndole notar la gravedad de su falta, la turbación que ella importa para la coexistencia pacífica de la comunidad y las consecuencias negativas para sí el daño producido a la víctima y a la sociedad en general con este tipo de conductas”.