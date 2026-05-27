Pehuenche ya ha renovado prácticamente la totalidad de su flota de colectivos

La empresa de ómnibus Pehuenche ha renovado casi por completo su flota de colectivos, en los distintos servicios que presta en la región.

La empresa de transporte de pasajeros Pehuenche ha invertido en la renovación casi completa de su parque de colectivos. La firma cipoleña brinda servicios interprovinciales, interurbanos y urbanos.

La empresa Pehuenche ha renovado casi en su totalidad la flota de colectivos con que realiza los servicios interprovinciales, interurbanos y locales que brinda en la región, en un esfuerzo que se mantendrá hasta alcanzar, en breve, el recambio completo de unidades. Así, por ejemplo, se están fabricando y estarán pronto disponibles nuevos ómnibus para el servicio Senillosa-Neuquén.

La incorporación de vehículos, relucientes por lo nuevo, no ha pasado desapercibida, como no podía ser de otra forma, para los pasajeros más habituales de las prestaciones y tampoco para los más esporádicos, agradecidos todos de poder trasladarse hacia sus destinos en rodados que satisfacen, en comodidad, buen aspecto y más seguridad, las exigencias que tienen como usuarios.

El cipoleño Juan Manuel Trasarti, propietario de la empresa, manifestó que se ha cambiado "prácticamente en un 100 por ciento todo el servicio" interurbano a la vez que interprovincial entre Cipolletti y Neuquén, y también en su casi totalidad el servicio entre Cipolletti, Cinco Saltos y otras localidades del Alto Valle Oeste y el servicio de Centenario-Neuquén.

PEHUENCHE RENUEVA A FULL SU FLOTA DE COLECTIVOS La empresa Pehuenche casi ha completado el recambio de su flota de colectivos. En los últimos tiempos, ha incorporado casi 40 ómnibus nuevos a sus distintos servicios.

Indicó, además, que "ya están en producción, se están armando los coches del servicio Senillosa-Neuquén. Calculamos que en menos de 20 días o un mes ya estarán los vehículos acá".

La empresa Pehuenche ha renovado en los últimos tiempos "casi 40 unidades" en total, sumando los distintos servicios que brinda, entre los que también mencionó el servicio de Neuquén-Añelo.

También son nuevos los vehículos que cumplen la prestación urbana de la empresa en Centenario, destacó.

Igualmente, son 0 kilómetros los colectivos que han conformado el Transporte Urbano de Cipolletti (TUC), un servicio que licitó el Municipio local y para el que resultó adjudicataria Pehuenche. "Ese es un servicio de la Municipalidad junto con la empresa", puntualizó.

Parque de colectivos nuevo

El promedio de antigüedad de los ómnibus que conforman el parque móvil de la empresa es hoy de apenas un año y medio. Se trata, en total, de alrededor de 60 colectivos, 20 de los cuales fueron incorporados hace solo un par de años.

"La unidad más vieja que tenemos es modelo 2023", precisó y enfatizó que esto quiere decir que "es bastante nueva", o sea, extremadamente reciente.

Resaltó que prácticamente no van quedando vehículos que reemplazar por otros nuevos. "Son los menos", afirmó y recordó, en este plano, que la antigüedad máxima permitida por la legislación vigente para que pueda circular un colectivo es de 12 años.

Renovando todas las unidades

"Este año terminamos de renovar todas las unidades", sostuvo y puso de relieve el esfuerzo y el trabajo de todos quienes integran su empresa para lograr los objetivos que se han propuesto. Empeño realizado en tiempos económicos y financieros bastante complejos.

Ante ello, Trasarti explicó que siempre "es posible" alcanzar las metas que se establecen y refirió que "nosotros siempre hemos sido una empresa muy austera y trabajamos mucho".

Pehuenche, una empresa familiar

Indicó que "hace 30 años que nos dedicamos a esto" y recordó que Pehuenche es "una empresa familiar, de las pocas que quedan en el Valle".

Expresó, en alusión al contexto general del país, que "no es una situación fácil, por supuesto, pero bueno, la empresa siempre invirtió en la empresa".

Reflexionó que, como empresario, "hay veces que a uno le gustaría hacer las cosas de otra manera, pero siempre tratamos de pisar en firme, porque no nos tenemos que olvidar de que nosotros tenemos 140 empleados acá en la empresa y hay que cumplir con un montón de obligaciones".

Trabajar sin pausa

Además, no se puede pasar por alto que "trabajar en el transporte es muy complicado" de por sí, por los requerimientos, exigencias y variables que forman parte del quehacer rutinario del sector. Que es una prestación que "no se cierra nunca, está abierta los 365 días del año", sin pausa alguna, acotó.

"Entonces, hay que trabajar mucho y muchas veces da su fruto y otras veces no, y hay que ver sobre la marcha cuáles errores se cometen y tratar de solucionarlos", a la vez que se trata de "dar solución a las quejas" que se puedan presentar. Por eso, "hay que tener un buen grupo de trabajo, que lo tenemos, con gente comprometida, y hay que seguir para adelante".

El ramal B seguirá

El empresario rechazó en términos absolutos el rumor circulante de que se podría desactivar el ramal B del servicio Cipolletti-Neuquén para pasar a implementar un ramal único. "Eso no es real", aseguró y vinculó la versión con el hecho de que la empresa tuvo que suspender por ahora el recorrido hasta la Terminal de Ómnibus de Neuquén, debido a la gran obra vial que se está ejecutando actualmente en la vecina capital.

La situación hacía "prácticamente imposible cumplir el horario y, por eso, hicimos el trasbordo con los otros servicios, que son sin cargo, por supuesto".

PEHUENCHE RENUEVA A FULL SU FLOTA DE COLECTIVOS OTRA MAS Los nuevos colectivos repercuten en beneficio del servicio y de los requerimientos y expectativas de los usuarios.

Al concluir, respondió nuevamente al interrogante sobre el contexto general del país, a la realidad en que se desempeña la firma Pehuenche. Al respecto, recalcó que "la empresa está capeando" la situación, ya que "todos nos vemos afectados" por lo que está ocurriendo en el presente nacional. "No somos ajenos a eso, pero, bueno, hay que ajustarse a lo que sea y tratar de cumplir de la mejor manera posible, que es lo que tratamos siempre", reafirmó.