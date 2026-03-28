Aumentan las frecuencias de colectivos en el Alto Valle: a quiénes beneficia

Desde abril, suman frecuencias de colectivos para reforzar horarios pico y mejorar la conexión entre ciudades de la región. Enterate los nuevos horarios.

Desde el 1 de abril, se suman nuevas frecuencias en el transporte interurbano del Alto Valle.

La creciente demanda en los horarios pico volvió a poner en agenda la necesidad de mejorar el transporte interurbano en el Alto Valle . En ese contexto, el Gobierno de Río Negro confirmó la incorporación de nuevas frecuencias en líneas de colectivos que conectan distintas localidades de la región , una medida que comenzará a regir desde el próximo 1 de abril y que impactará de forma directa en miles de usuarios.

La decisión fue impulsada por la Secretaría de Transporte provincial, en articulación con la empresa Ko-Ko . El objetivo central es responder a los reclamos de trabajadores y estudiantes que diariamente utilizan el servicio para trasladarse entre ciudades como General Roca , Ingeniero Huergo , General Godoy , Villa Regina y Valle Azul .

El refuerzo del servicio estará enfocado principalmente en los momentos de mayor circulación: primeras horas de la mañana , el mediodía y la media tarde . Se trata de franjas críticas donde el crecimiento poblacional y la dinámica laboral del Alto Valle generaron una mayor presión sobre el sistema de transporte.

La medida beneficiará a los ciudadanos que utilizan los servicios en hora pico.

La implementación de la SUBE en los colectivos urbanos de Cipolletti arrancó con el pie izquierdo.

En concreto, la empresa sumará una nueva unidad que permitirá ampliar la cantidad de viajes diarios. Este refuerzo cubrirá el tramo entre Villa Regina, Ingeniero Huergo y General Godoy, con extensión hasta General Roca durante el turno vespertino. Con esta incorporación, se alcanzará un total de nueve frecuencias diarias, operativas de lunes a lunes.

Desde el área de Transporte destacaron que la medida surge de una mesa de trabajo sostenida entre el sector público y privado, donde se analizaron datos reales de uso del servicio para ajustar la oferta a la demanda existente. En ese sentido, se busca no solo aumentar la cantidad de unidades, sino también optimizar los recorridos y horarios.

COLECTIVO INTERURBANO KOKO.jpg El Gobierno provincial confirmó la medida que impulsará la empresa KoKo con nuevas unidades. Claudio Espinoza

Conexión para Valle Azul

Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la mejora en la conectividad para Valle Azul, una localidad que históricamente presentó limitaciones en materia de transporte. De lunes a viernes, la nueva unidad incorporada cubrirá un servicio que partirá a las 6:45 de la mañana, facilitando el acceso temprano a otras ciudades del Alto Valle.

Este recorrido no solo permitirá la conexión con Villa Regina y localidades intermedias, sino que también se integrará con servicios hacia Neuquén, ampliando las posibilidades de traslado en horarios laborales y educativos.

La incorporación de esta frecuencia representa una mejora sustancial para quienes dependen del transporte público para desarrollar sus actividades diarias, en especial en zonas donde la oferta era limitada.

Colectivos pasajeros sentados Más conexiones entre localidades, permitirá descongestionar las paradas del transporte por cada localidad. Anahi Cárdena

Impacto en la vida cotidiana

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el fortalecimiento del transporte público forma parte de una planificación más amplia orientada a mejorar los servicios esenciales. En una región en constante crecimiento, la movilidad se vuelve un factor clave para garantizar el acceso al empleo, la educación y la salud.

El Alto Valle, con un entramado urbano cada vez más integrado, requiere respuestas dinámicas ante el aumento de la circulación diaria entre ciudades. En ese escenario, la ampliación de frecuencias aparece como una herramienta concreta para aliviar la saturación del sistema y brindar mayor previsibilidad a los usuarios.

Además, la mejora en la conectividad no solo impacta en la calidad de vida de los habitantes, sino que también acompaña el desarrollo productivo de la región, facilitando la circulación de trabajadores y fortaleciendo los vínculos entre las distintas localidades.

Los nuevos horarios

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