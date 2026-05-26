Video: así fue el intento de robo de dos cajas fuertes en la fábrica de hielo

La Justicia de Río Negro imputó a los dos hombres por el robo armado, mientras los otros permanecen prófugos. Durante la persecución, los detenidos chocaron contra el patrullero.

El hecho ocurrió el 30 de abril, cerca de las 10:23 en una vivienda ubicada en Los Sauces al 1700.

El hecho ocurrió el 30 de abril, cerca de las 10:23 en una vivienda ubicada en Los Sauces al 1700.

La Justicia de Río Negro formuló cargos contra dos hombres por haber participado en el robo armado a la fábrica de hielo en el barrio Stefenelli de General Roca . El intento de robo terminó con una persecución policial que derivó en disparos, un patrullero chocado, dos agentes asistidas en el hospital, dos detenidos y dos prófugos de la justicia. Además, los detenidos abandonaron las dos cajas fuertes en la vía pública.

Según la teoría fiscal, el hecho ocurrió el 30 de abril, cerca de las 10:23 cuando los dos imputados y otros sospechosos sin identificar, abrieron el portón de ingreso a la vivienda ubicada en Los Sauces al 1700 y luego forzaron la puerta de ingreso a la casa.

La audiencia de formulación de cargos se realizó esta mañana en los Tribunales de General Roca . La fiscal Vanesa Giardina expuso que el hecho fue cometido por al menos cuatro personas armadas , que todavía tiene a otros dos sospechosos prófugos. La acusación incluyó el robo armado, la fuga y persecución que terminó con el choque a un patrullero de la Comisaría N°48.

De esta manera, la Justicia de Río Negro formuló cargos contra Carlos Alberto “Chupilca” Bustamante y Marcos Alejandro Sambueza por el robo armado a la fábrica de hielo. Los imputados quedaron detenidos con prisión preventiva fijada hasta el 30 de agosto.

PATRULLERO CHOCADO Los imputados chocaron de frente contra el patrullero, en el medio del operativo cerrojo.

El preocupante prontuario de uno de los detenidos

Fiscalía remarcó la situación de Bustamante, ya que posee una condena previa de 35 años y una situación de rebeldía vigente, por esta razón el hombre brindó diferentes identidades cuando fue detenido.

Por otro lado, Sambueza no registra antecedentes penales. Estuvo presente en la audiencia junto a familiares, mientras que Bustamante participó de forma virtual desde el penal.

CAJA FUERTE Los sospechosos dejaron tirada una caja fuerte en el camino.

¿Cómo fue el robo a la fábrica de hielo?

Los delincuentes ingresaron al lugar con una planificación previa y división de tareas. “Seguidamente, cargaron a una camioneta Strada, con pedido de secuestro en Neuquén, una de las dos cajas fuertes que sustrajeron del interior de la casa, la otra quedó tirada en el patio. Además, se llevaron una campera, un reloj, una mochila, un par de lentes” indicó la fiscal adjunta.

Cuando comenzaron la huida, los delincuentes fueron interceptados por un patrullero. El operativo contó con la participación de los agentes de la Unidad 67 de Stefenelli, de la Comisaría 3ra y la 48 de Mosconi. Los sospechosos escaparon a una velocidad tal que impactó de frente contra otro móvil policial, en el medio del operativo cerrojo.

DETENIDOS El vehículo utilizado en el robo armado, tenía pedido de secuestro de la Policía del Neuquén.

El imputado intentó escapar por las chacras

Tras el choque, uno de los sospechosos intentó escapar corriendo hacia las chacras pero fue detenido por el personal policial, a escasos metros del lugar. El conductor del vehículo sufrió heridas leves, producto del impacto. El hombre intentó bajarse del vehículo y cuando lo logró, cayó al piso una pistola semiautomática.

La investigación reunió pruebas diversas como el acta de procedimiento de la Subcomisaría 67°, Comisaría 3° y Comisaría 48°, fotografías del lugar, entrevistas, denuncia de la persona damnificada, acta de entrega de elementos, informe preliminar de Gabinete de Criminalística, constatación de denuncia de robo de la camioneta Strada en Neuquén y la pericia sobre el arma.