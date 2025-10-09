Cipo a todo o nada en el Federal A: "Estamos vivos, tenemos que hacer un partido inteligente"

Gonzalo Lucero habló en la previa del partido de vuelta de 16avos de final contra el Club Atlético Kimberley de este sábado.

Luego del traspié (0-1) en Mar del Plata , Cipo se prepara para recibir a Kimberley el próximo sábado en La Visera de Cemento. El Albinegro tiene la ventaja deportiva en la llave y, si gana por la mínima y e empata en el global, el Capataz pondrá sus pies en la próxima instancia del Federal A.

“ Estamos vivos, tenemos que hacer un partido inteligente, largo, de 90 minutos. Sabiendo los buenos jugadores que tenemos y con nuestra gente, siento que nos va a ir muy bien”, dijo a LM Gonzalo Lucero.

Casi sin descanso, el plantel dirigido por el Chango Cravero llegó de la ciudad costera y retornó a los entrenamientos para el duelo de vuelta. Las visitas a "La Feliz" no han sido positivas para este plantel, ya que cayó en las dos oportunidades y por el mismo resultado.

En La Visera, se dividieron los puntos, porque en la etapa regular perdió en un polémico encuentro por 2 a 0 por la etapa regular. Ya en la Fase Campeonato, con goles de Leandro Vella y Gonzalo Lucero, sumado a un penal atajado por Crespo en el final, Cipo se quedó con el único duelo ganado por el Capataz de aquellos cuatro partidos del nonagonal.

“Llegamos del viaje, descansamos un día y ya el domingo pusimos la mente en la vuelta, corrigiendo todo lo que se hizo mal, sabiendo que ganando por la mínima la ventaja deportiva nos deposita en la próxima fase”, mencionó el zurdo que juega como volante ofensivo.

En la ida, la victoria afuera de casa quedó lejos, pero lo bueno es que la serie esta abierta. “Es solo un gol abajo, en cualquier momento este equipo te puede hacer un gol. Queremos ganar nuevamente de local, este es el momento para volver hacer el Cipoletti que fuimos en la primera ronda”, afirmó el 11.

En la ida, el Capataz pagó caro un error defensivo en el amanecer del encuentro y, paradójicamente, se acomodó con 10 en el complemento se acomodó tras la roja de Lucas Mellado. Está claro que el mínimo error cambia la historia en estas instancias. “Primero y principal no cometer errores, los pagamos muy caros los últimos partidos, son partidos que se definen por detalles. Tenemos que estar muy concentrados en mantener el arco en cero”, sostuvo sobre el duelo de vuelta.

Esos mismos errores y no concretar en el arco rival generan frustración. Hoy los delanteros no están en su mejor momento y eso fue notorio en los partidos recientes, con muchas oportunidades de gol pero sin abrir el marcador. “Nosotros sabemos que generamos muchas situaciones de gol, es cuestión de concretarlas. No estamos ligando, la única forma de corregirlo es seguir intentado, el arco ya se va abrir”, asumió Lucero.

El sábado, a las 15:30, será crucial para el Albinegro. Debe ganar si o si por cualquier resultado para poder seguir en carrera. De lo contrario, el año habrá finalizado.

“Si bien sabemos que tenemos una mezcla de jugadores con y sin experiencia en la categoría, son partidos decisivos, cada jugador lo toma diferente. Trataremos los más grandes de llevarle tranquilidad al equipo para que no sientan tal presión”, concluyó el zurdo.