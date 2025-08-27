Cortes de luz programados para varias ciudades del Alto Valle: día y horarios

Los cortes de energía se realizarán el jueves 28 en diversos horarios. Cipolletti está entre las ciudades afectadas por la interrupción del servicio.

La programación de la interrupción del suministro en Balsa de las Perlas se debe a tareas previas a la energización de la nueva estación transformadora.

Este jueves 28 de agosto se llevarán adelante diversos cortes de luz programados en distintas ciudades de Río Negro . La interrupción del suministro se realizará en General Roca, Cinco Saltos y Balsa de las Perlas .

Los equipos de Edersa informaron que el corte de luz en la localidad de General Roca se ejecutará desde las 9:00 a 11:00 horas . Los sectores afectados son los comprendidos en las calles Lago Lácar entre José Ádaro y Avellaneda, Ádaro entre Lago Lácar y Lago Mascardi del Barrio Chacramonte , entre otros sectores rurales.

Por otra parte, también habrá un corte de luz en la localidad de Cinco Saltos en el horario de 9:00 a 13:00 horas . El sector afectado comprende las viviendas y comercios ubicados sobre la Avenida Quilodran, en el sector El Arroyón .

Otra localidad afectada por los cortes de suministros es Balsa de las Perlas, que tendrá un corte programado de 10:00 a 11:00 horas en los barrios La Ruca, Primeros Pobladores, 5 Esquinas, Barrio Militar, Muten y el colegio secundario.

La interrupción del suministro en Balsa de las Perlas se debe a tareas previas a la energización de la nueva estación transformadora. Esta obra clave se complementará con la línea de media tensión que atraviesa la Isla Jordán, la margen sur y llegará a Balsa Las Perlas, consolidando el segundo punto de abastecimiento.

En cambio, los cortes que se llevarán a cabo en las localidades de General Roca y Cinco Saltos se deben al despliegue de tareas de mantenimiento en subestaciones transformadoras y ampliación de las redes de baja tensión.

“Dado que se trata de labores que contribuyen con la constante mejora del servicio de distribución eléctrica, les pedimos tomar las medidas de seguridad necesarias” informaron desde Edersa.

