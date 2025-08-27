ANDIS: Fullone admitió que "hay corrupción en el Estado", aunque defendió a Karina Milei

El candidato a senador por la Libertad Avanza dijo que los audios por presuntas coimas que involucran a la hermana del presidente son un "ataque obsceno".

Enzo Fullone, candidato a senador por La Libertad Avanza, dejó el martes su cargo como jefe del Distrito Río Negro de Vialidad Nacional para dedicarse de lleno a la campaña. En medio de la controversia por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), reconoció que es imposible cambiar un Estado tan grande en tan solo dos años y admitió que “el Estado tiene corrupción” .

Fullone marcó una diferencia con el kirchnerismo y las causas por corrupción que envuelven a ese espacio. "Nosotros somos distintos", dijo. Consultado puntualmente sobre los audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, que involucran a Karina Milei , habló de un "ataque obsceno" para debilitar al Gobierno justo antes de las elecciones.

El candidato a senador por la Libertad Avanza, resaltó l a impresión que tuvo de Karina Milei en su su primer encuentro con ella hace diez días. "Hace pocos días la conocí en Buenos Aires, lo que vi fue una persona totalmente transparente , que acompaña a su hermano para que este deseo de sacar la Argentina adelante se termine concretando y lo está dando todo por ayudar a su hermano".

Andis: Fullone admitió que "hay corrupción en el Estado", pero defendió a Karina Milei

En ese sentido, dijo que Karina Milei está dando "una dura batalla por las grandes acusaciones que se hacen todo el tiempo, vi a una persona que está cansada, pero lo va a dar todo. Conocerla hace a uno pensar que es imposible que eso sea verdad", aseguró en CNN Radio Roca.

Fullone admitió que "seguramente el Estado tiene corrupción. En dos años, no hay posibilidad alguna de modificar un Estado tan grande y que todo el sea una persona de bien. Ahora, no sé quién yo para poder definir lo de Spagnuolo o qué va a suceder con eso, porque la Justicia lo está investigando", remarcó.

La campaña que dará "batalla" contra el kircherismo

Fullone definió la campaña como “una batalla” contra el kirchnerismo, al que acusó de poner en riesgo la estabilidad fiscal con propuestas inviables. “Es una batalla porque quieren romper todo el tiempo el país con leyes en el Congreso que son inviables en este momento”, dijo.

También habló de la “hipocresía” de ese sector y recordó que en 2010 “vetaron un aumento de los jubilados y hoy pareciera como que lo haga el presidente Milei y es una catástrofe”. Para el candidato, la oposición busca “desestabilizar al gobierno” sin reconocer los avances como la baja de la inflación.

El escándalo en la ANDIS que involucra a Karina Milei

El escándalo en la Andis se intensificó tras la filtración de audios del exdirector Diego Spagnuolo, en los cuales denuncia un esquema sistemático de coimas en la compra de medicamentos.

En esas grabaciones, menciona directamente a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidenta, así como a Eduardo “Lule” Menem. Además, acusa a laboratorios intermediarios como Suizo Argentina de cobrar comisiones millonarias mensuales.

La Justicia ya realizó múltiples allanamientos en los que se incautaron celulares, documentación, dinero en efectivo y grabaciones de cámaras de seguridad.