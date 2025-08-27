Es rionegrino, filmó con Mirtha Legrand un aviso que es furor y cuenta intimidades

Las sorprendentes confesiones de David , el joven actor que protagonizó junto a La Chiqui Legrand un comercial de Shell que la rompe.

El comercial dura 35 segundos, pero requirió meses de producción, una semana de planificación y dos días de grabación . Y el joven reginense que participó del mismo lo recordará toda la vida. Se trata de David Noval , un actor de 33 años que vivió un momento histórico en su carrera al participar de una campaña de Shell junto a Mirtha Legrand , la icónica “Chiqui”.

La producción, organizada por la agencia Don by Havas , recreó un paseo nocturno por Mar del Plata y refleja el espíritu de la campaña: acercar la marca a los argentinos a través de símbolos cercanos y cotidianos, combinando creatividad publicitaria con figuras queridas que representan familiaridad y confianza.

En las últimas horas David contó cómo fue la experiencia y todos los detalles de la grabación . “Desde que estaba en el jardín de infantes me gustaba la actuación. Hice teatro muchos años en el Círculo Italiano”, señaló en declaraciones a LCR Radio .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanip_/status/1957835314363285798&partner=&hide_thread=false Que brutal la publicidad de Shell con Mirtha, una genialidad y ella es la #1 como siempre que reina pic.twitter.com/ZWYu3ZLlQy — Juan Ignacio (@juanip_) August 19, 2025

Ese camino lo llevó a participar de un seminario de comedia musical con Ricky Pashkus, donde se ganó una beca que marcó su destino: estudiar en Buenos Aires y dedicarse al mundo artístico.

“Los artistas siempre tenemos que seguir formándonos”, comentó. “Ya venía participando en series y películas en producciones más chicas, esta fue la primera vez que participé en algo grande”, agregó sumamente feliz.

El casting, un proceso clave donde se define quién interpretará cada papel, también tuvo sus anécdotas. “Justo el día que hice el casting de Shell en realidad iba a hacer el casting de otra marca, y cuando terminé les pregunté si podía hacer el de Shell y me dijeron: ‘Sí, puede ser que des bien el papel con uno de los roles’, porque estaban buscando a un chico que aparentara unos 25-35 años, un típico playero”, relató David.

comercial shell

La grabación se filmó a principios de agosto en un set que simulaba un paseo nocturno por Mar del Plata para cuidar las condiciones climáticas. La diva, vestida de rojo, aparece viajando en auto por las calles de “La Feliz” y, con su carisma intacto, pide a su chofer: “Está muy linda la noche. Demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel”.

Más confesiones del actor rionegrino que conoció a Mirtha Legrand

“Cuando vi a Mirtha por primera vez fue increíble. Grabamos en un estudio, y cuando ella llega, toda la producción estaba expectante, conmocionada, todos preparados, atentos para que Mirtha empiece a grabar y se sienta cómoda. La recibimos con la típica canción de su programa, aplausos, todos estábamos nerviosos y emocionados”, confió David.

“La Chiqui empezó a hacer sus latiguillos, sus gestos, improvisando, histriónica, decía partes que estaban fuera del guion y que quedaban muy buenas. Nosotros aplaudíamos, todos anonadados de la lucidez que tenía, la felicidad y la buena onda, teniendo en cuenta que hacía años que no grababa una publicidad”, agregó emocionado.

En el video, Mirtha recorre Mar del Plata junto a su chofer después de salir del teatro y le pide que den una vuelta más antes de ir al hotel. Cuando llegan a la estación de servicio, el playero sorprendido -el reginense- la atiende, y ella le dice con una sonrisa pícara: “Te pago con Shell Box”, mostrando el celular con la aplicación de la empresa, y se despide con su característica frescura: “Chau querido, te mando un besito”.

David también recordó un momento divertido del rodaje: “Nunca pensé estar en un karaoke con Mirtha. Cuando estábamos terminando de grabar, escucho que ponen la canción ‘Señor Amante’, y todos, incluida ella, empezamos a cantar cual karaoke. Fue muy gracioso, como si fuera el cumpleaños de Mirtha, un momento increíble”.