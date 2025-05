Mirtha Legrand mostró su cambio físico: "Empecé a hacer gimnasia"

Durante una nueva emisión de La noche de Mirtha , Mirtha Legrand deslumbró a sus invitados y a los televidentes con su impecable presencia. La legendaria conductora recibió elogios por su figura y no dudó en contar cómo logró afinar su cintura, un detalle que no pasó desapercibido para nadie en la mesa.

“Nunca estuve tan bien de físico. Hago gimnasia, como menos. Me gusta comer, me encanta, pero he dejado de comer todo lo que me gusta”, confesó con una sonrisa, dejando en claro que el cambio no fue casualidad, sino fruto de disciplina y constancia.