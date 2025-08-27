Cinco Saltos: 270 familias avanzan hacia la casa propia

El Gobierno provincial entregó la documentación de los terrenos a afiliados al gremio Unter y la Asociación de Empleados de Comercio.

Más de 270 familias de Cinco Saltos avanzaron en el camino hacia la casa propia gracias al programa Suelo Urbano. El Gobierno de Río Negro entregó 180 convenios de pago a afiliados de Unter y 92 actas a beneficiarios propuestos por la Asociación Empleados de Comercio de la localidad.

El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck , junto al intendente Enrique Rossi , quienes destacaron el trabajo articulado entre Provincia, Municipio y organizaciones gremiales para garantizar soluciones habitacionales con servicios e infraestructura.

Los 180 convenios corresponden a afiliados de Unter que ya completaron el pago de la red eléctrica, mientras que las 92 actas habilitan a nuevos beneficiarios a iniciar el proceso de evaluación del IPPV para acceder a su lote con servicios.

El Gobernador Weretilneck sostuvo que “el problema de la vivienda y del terreno no se resuelve desde lo individual, se resuelve desde lo colectivo. Las herramientas son los gremios, las mutuales, las cooperativas, las asociaciones. Toda institución que permita agrupar a las familias en un sueño compartido es la que abre el camino. Mientras haya una rionegrina o un rionegrino que no tenga resuelto el acceso a su terreno o a su vivienda, el Estado provincial siempre va a estar acompañando”.

Además, remarcó la confianza de las familias en sus instituciones: “Lo fundamental es la actitud de confiar. Confiar en la líder del gremio, en el consejo de administración o en el consejo directivo de la mutual. De esa confianza nacen los grandes proyectos, barrios con identidad y trabajo conjunto desde el primer día”.

Por su parte, el Intendente Enrique Rossi valoró el acompañamiento del Gobierno Provincial: “Cada uno con su granito de arena, siempre trabajando para mejorar a Cinco Saltos”.

Con esta entrega, "la Provincia consolida su compromiso de trabajar junto a los municipios y las organizaciones sociales para que más familias accedan a soluciones habitacionales justas, ordenadas y con servicios", se destacó desde el Gobierno.

También participaron el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el Interventor del IPPV, Mariano Lavin; el presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; y autoridades municipales y gremiales.