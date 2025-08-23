¿Quién da más? Edersa subastará camionetas y materiales en Cipolletti

La empresa eléctrica renovará su flota con un nuevo remate online, habrá camionetas, cables de cobre y aluminio. Enterate el listado y los precios.

El 29 de agosto, Edersa rematará vehículos y elementos en desuso para retirar en Cipolletti.

La Empresa de Energía de Río Negro (Edersa) confirmó que el próximo 29 de agosto a partir de las 11 horas llevará adelante un remate público online de vehículos y equipamientos que ya fueron dados de baja de su flota. La iniciativa, que se realizará a través de la plataforma Superbid Exchange , busca continuar con la renovación del parque automotor y del equipamiento de trabajo de la compañía.

El listado incluye nueve camionetas con valores de base que parten desde los 1,8 millones de pesos . Entre las unidades disponibles figuran:

cmaioneta a rematar edersa La camioneta Ford F-100 de 2010, es una de los nueve vehículos que se subastarán. Gentileza

Equipamientos y rezagos

Además de los vehículos, la empresa subastará materiales y equipos fuera de servicio, que representan una oportunidad para distintos rubros de la industria y el comercio de la región. Entre ellos se destacan:

Cables de aluminio (12 toneladas): base $13.955.000.

base $13.955.000. Cables de cobre (2 toneladas): base $7.320.000.

base $7.320.000. Cubiertas usadas de camioneta (40 unidades): base $440.000.

base $440.000. Herrajes y aisladores (15 unidades): base $1.480.000.

base $1.480.000. Medidores en rezago: base $870.000.

base $870.000. Caños de 4 pulgadas (44 unidades): base $78.000.

cables a subastar edersa Al menos 12 toneladas de aluminio y 2 de cobre, serán rematadas. Gentileza

Condiciones de participación

El martillero público será Juan Martín Milavec y todas las ofertas deberán realizarse de manera online en las plataformas oficiales www.superbid.com.ar y www.narvaezbid.com.ar, operadas por SBN Subastas S.A. Allí se puede consultar las bases y condiciones de la subasta.

Quienes resulten adjudicatarios tendrán un plazo de cinco días hábiles para retirar los lotes adquiridos, una vez liberados. El retiro deberá realizarse en el predio ubicado en Cipolletti, donde se encuentran los bienes.

Previo a la subasta, los interesados podrán solicitar una visita para verificar el estado de las unidades. Para ello deberán enviar un correo a [email protected]. Desde la empresa remarcaron que está prohibido el uso de cámaras fotográficas o dispositivos con cámara dentro de las instalaciones durante la recorrida.

La última subasta organizada por la compañía se realizó en diciembre de 2024, ocasión en la que los vehículos ofrecidos partían desde los $2 millones. La nueva edición presenta valores más elevados, en línea con la revalorización del mercado automotor y el contexto económico actual.

Con esta iniciativa, la compañía de servicio energético, reafirma su política de modernización de flota y optimización de recursos, al tiempo que abre la posibilidad a particulares y empresas de adquirir vehículos y materiales en condiciones competitivas.

EC EDERSA (7).JPG Los vehículos y materiales se encuentran alojados en el predio de la empresa en Cipolletti. Estefania Petrellla

¿De qué más se despide Edersa?

A partir del 1 de septiembre, la empresa deja atrás el papel ya que dejará de imprimir y enviar en formato físico las facturas del servicio eléctrico en toda la provincia. La empresa adoptará de forma definitiva el formato digital, por lo que los usuarios deberán acceder a sus boletas a través del correo electrónico o desde la oficina virtual en el sitio web. Este cambio se enmarca en una política de despapelización que ya aplican otras entidades como la Municipalidad de Cipolletti, Aguas Rionegrinas y Camuzzi.

La empresa explicó que la decisión responde a una necesidad de modernización, eficiencia y sostenibilidad ambiental. Entre los beneficios que ofrece el nuevo sistema destacan la recepción inmediata de la factura, la posibilidad de consultar el historial de pagos y evitar el extravío de boletas. Además, se eliminan los tiempos y costos del envío postal.

Aún quedan días para que los usuarios actualicen sus datos de contacto para garantizar la recepción de las facturas digitales. Quienes necesiten asistencia pueden comunicarse con el centro de atención al cliente o ingresar al sitio web oficial.