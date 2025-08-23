De película: el golazo de Ángel Di María en la victoria agónica de Central ante Newell's

El campeón del mundo con la Selección Argentina convirtió el único gol del partido con un tiro libre de casi 40 metros de distancia.

Ángel Di María convirtió un golazo de tiro libre para poner el 1 a 0 de Rosario Central ante Newell's en una nueva edición del clásico rosarino. Con un tiro libre lejano, de casi 40 metros de distancia , el “Fideo” la clavó en un ángulo para darle el triunfo al elenco local en el Gigante de Arroyito a los 37 minutos del segundo tiempo.

El encuentro comenzó con mucha fricción, disputado en cada sector del campo y con varias amonestaciones en los primeros minutos. Rosario Central intentó con Di María e Ignacio Malcorra como ejes de la creación, mientras que la “Lepra” apostó al despliegue de Ever Banega y Gonzalo Maroni .

¡¡GOLAZO DE TIRO LIBRE DE ANGELITO DI MARÍA PARA EL 1-0 CANALLA EN EL CLÁSICO DE ROSARIO!! ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AH0ITUxNQA

En el complemento, el partido se volvió más abierto, donde la primera llegada clara la tuvo Alejo Véliz que exigió al arquero Juan Espínola con un cabezazo peligroso, mientras que Carlos González tuvo la más clara para Newell’s, pero su remate salió por encima del travesaño.

A los 36 minutos del segundo tiempo, Di María ejecutó un tiro libre perfecto que dejó sin reacción al arquero de la “Lepra” y puso en ventaja al conjunto de Ariel Holan.

A su vez, la expulsión de Luciano Lollo en Newell’s a los 39 minutos complicó aún más el panorama para los dirigidos por Cristian Fabbiani, que intentaron reaccionar con el ingreso y debut del delantero Darío Benedetto, pero no lograron generar peligro.

Las declaraciones de Ángel Di María

“Toda la vida soñé esto, lo único que deseaba era volver y cumplir este sueño. Me queda algo más: ser campeón con Central”, declaró el ídolo de la Selección Argentina, visiblemente conmovido tras el encuentro.

El delantero, campeón del mundo con la “Scaloneta”, no ocultó la carga emocional del momento. “Mi mujer me había dicho que cuando tuviera alguna lo haga. El destino es así. Terminé volviendo a donde soy feliz de verdad”, sostuvo en diálogo con ESPN. En sus palabras también hubo espacio para un descargo sincero: “Sufrí mucho hace un tiempo porque quería cumplir este sueño. Sé que muchos me putearon en su momento, pero nadie sabe lo que yo sufrí. Esta victoria es para mi mujer y mis hijas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1959386836624650684&partner=&hide_thread=false ¿Que le queda por pedir a Fideo Di María luego de su golazo de tiro libre vs. Newell's? "SER CAMPEÓN CON CENTRAL".



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/AGRKnZB1bD — SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

Sobre el gol que marcó la diferencia en el clásico, Di María explicó que el tiro libre estaba originalmente destinado a Ignacio Malcorra, pero que este le cedió el remate: “No tengo palabras. Jamás pensé que iba a poder hacerlo. El encargado de los tiros libres es Nacho, me dio la posibilidad de hacerlo también, hoy su zurda pasó para mi lado. Terminamos convirtiendo el gol, que es lo más importante”.

El regreso de Di María, sellado con un gol en el partido más importante para el pueblo canalla, es más que un hito futbolístico: es el reencuentro de un ídolo con su gente, el inicio de un nuevo capítulo que él mismo sueña cerrar con un título vestido de azul y amarillo.

Síntesis del partido entre Rosario Central vs. Newell’s por la sexta fecha del Torneo Clausura

Torneo Clausura 2025

Fecha 6

Rosario Central 1 – 0 Newell’s

Estadio: Gigante de Arroyito

Gigante de Arroyito Árbitro: Darío Herrera

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Víctor Cuesta; Martín Fernández, Ever Banega, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González y Ángelo Martino. DT: Cristian Fabbiani.

Gol en el segundo tiempo: 36m Ángel Di María (RC).

Cambios en el segundo tiempo: 22’ST David Sotelo por Gonzalo Maroni (N); 34m Agustín Módica por Enzo Copetti (RC); 40’ST Darío Benedetto por Fabían Noguera (N); 44’ST Gaspar Duarte por Ángel Di María (RC); 45’ST Facundo Mallo por Jaminton Campaz (RC); 45’ST Saúl Salcedo por Martín Fernández (N) y Juan Manuel García por Alejo Montero (N).

Incidencia en el segundo tiempo: 39m Luciano Lollo (N).