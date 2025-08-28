Volvía de comprar un Ford Falcon de colección y lo estrelló contra un poste de luz

Lucas viajó con el único objetivo de tener el auto de sus sueños, que compró por 10 mil dólares, pero todo terminó de la peor manera y quedó destrozado. Las increíbles imágenes.

Lucas regresaba a Mar del Plata cuando perdió el control de su Ford Falcon de colección y chocó contra un poste de luz.

Lo que comenzó como un día lleno de expectativa y alegría para un amante de autos antiguos terminó de la peor manera y con un gran susto . Lucas, oriundo de Mar del Plata y fanático declarado de los Ford Falcon, viajó para adquirir un ejemplar de colección de 1972. El vehículo, en estado impecable, representaba un sueño largamente buscado por el joven, pero la felicidad se vio truncada en el regreso a su ciudad.

El accidente ocurrió el lunes por la tarde en la rotonda de acceso a Mar de Cobo , cuando Lucas volvía de Mar del Tuyú hasta a su ciudad. En un momento de felicidad plena, perdió el control del auto y terminó estrellado contra un poste de luz.

A pesar del impacto, el conductor logró comunicar a través de sus redes sociales que se encontraba vivo y fuera de peligro , aunque con golpes, cortes y fracturas menores. Pero lamentablemente, el auto terminó con importantes destrozos.

falcon destruido

Cómo ocurrió el accidente

Según fuentes locales, Lucas regresaba de Mar del Tuyú contento por la compra de su Ford Falcon. La emoción y la atención concentrada en el vehículo recién adquirido no impidieron que el auto se descontrolara en la rotonda. El choque contra la columna de alumbrado movilizó a diversas fuerzas de seguridad y asistencia: Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Aubasa trabajaron en el lugar para asegurar la ruta y retirar el vehículo siniestrado.

Lucas fue trasladado al sistema sanitario de Mar Chiquita y luego a Vidal, donde recibió atención médica. Su estado fue calificado como estable, y las lesiones no comprometieron su vida.

A través de sus redes sociales, el joven agradeció la preocupación de familiares y amigos: "Estamos vivos, con golpes, fracturas y cortes, pero bien", escribió, transmitiendo tranquilidad a quienes se habían alarmado por la noticia.

El auto llevaba unos meses en venta por un valor cercano a los 10 mil dólares. Con apenas 122 mil kilómetros recorridos, el coche despertó de inmediato su interés.

El Ford Falcon 1972, un clásico argentino

ford3 El accidente movilizó a las autoridades locales mientras el fanático de autos antiguos volvía a Mar del Plata tras comprar un Falcon 1972.

El Ford Falcon 1972 se convirtió en un ícono del automovilismo argentino gracias a su robustez, diseño clásico y fiabilidad mecánica. Este modelo, que comenzó a producirse en la década de 1960, se caracterizó por su motor potente, suspensión resistente y líneas simples que lo hicieron popular entre familias y fanáticos de los autos antiguos.

Con el tiempo, el Falcon se ganó un lugar en la cultura automotriz local, siendo protagonista en carreras amateur y concentraciones de coleccionistas. Los ejemplares bien conservados, como el verde comprado por Lucas, son muy valorados por su estado original y mantenimiento, convirtiéndose en piezas codiciadas para quienes coleccionan autos clásicos.

El accidente generó repercusión entre la comunidad de fanáticos de autos clásicos. Las imágenes del Falcon dañado provocaron preocupación y comentarios de apoyo, aunque también circularon mensajes burlones, que Lucas calificó de “absurdos”. En respuesta, el joven dejó en claro que no daría lugar a burlas y que su prioridad es recuperar su querido Falcon para continuar con su proyecto de colección.

La historia del viaje de Lucas refleja tanto la pasión por los autos antiguos como los riesgos que puede implicar un momento de emoción en la ruta. Su experiencia sirve como recordatorio de la importancia de la precaución incluso en circunstancias felices, y cómo un accidente puede afectar de manera inesperada a quienes buscan cumplir un sueño.

Lucas continúa con el proceso de recuperación y, según adelantó, se enfocará en poner en condiciones su Ford Falcon recién adquirido. La combinación de sueño cumplido y accidente es, sin dudas, un episodio que quedará en la memoria del joven.