En Cipo se tienen fe para otra "final" con Ciudad Bolívar

El domingo que viene, el Albinegro será local del puntero de la zona Campeonato y necesita los tres puntos para meterse en la pelea.

Cipo se prepara para recibir al puntero de su grupo en el Nonagonal del Federal A.

A medida que va pasando el torneo, cada partido para Cipo es más importante que el anterior. En ese sentido, el duelo del domingo a las 15:30 , en La Visera, frente a Ciudad Bolívar, tomó una trascendencia vital. El Albinegro necesita los tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación y del otro lado estará uno de los líderes del grupo del Federal A.

"Creo que final fueron todos los partidos en esta segunda etapa. Está muy apretado el torneo, está muy apretada la tabla. Todos te juegan a morir", dijo Facundo Crespo sobre el choque del domingo.

"Vamos tratando de mejorar lo que no venimos haciendo bien y ojalá que el fin de semana, contra este rival que viene puntero, tratar de hacer las cosas bien y dejar los tres puntos", agregó el arquero.

En los últimos encuentro, a Cipo le faltó contundencia adelante y no tuvo la solidez de varios partidos en la etapa clasificatoria. "Nosotros intentamos hacer lo mismo, no hemos ligado por ahí, como veníamos ligando en la primera parte, pero se sigue trabajando, se sigue intentando, el equipo tiene y todos sabemos que responde", dijo el arquero.

facundo crespo cipolletti nota.jpg Facundo Crespo, arquero de Cipolletti, en la entrevista con LM tras la práctica. Foto: archivo.

El punto contra Costa Brava puede ser útil si el Capataz se impone en casa. "Sí, obvio que sirve, un rival que no regala muchos puntos en su cancha. No sé hace cuánto tiempo que no regala ningún punto. Creo que en el primer tiempo podríamos haber sacado la diferencia y quizás era distinto el partido, pero también lo podríamos haber perdido en el segundo tiempo", valoró Crespo.

¿Sigue la ilusión intacta?

"Obvio que sí, tenemos chances. Este fin de semana tenemos que ganar, no queda otra para seguir peleando ahí arriba y este equipo tiene muchas ganas. Hay una ilusión muy grande, así que nada, hay que seguir metiéndole", declaró Facundo, uno de los mejores arqueros de la categoría.

tabla posiciones federal a 26 de agosto

Jeremías Langa, uno de los más regulares del año

En cuanto a los pibes surgidos del club, el marcador central respondió cada vez que lo llamaron. La llegada de Yago Piro llevó a que Daniel Cravero lo dejara en el banco contra Deportivo Rincón, pero después volvió a la titularidad, primero haciendo dupla con Lucas Mellado y después con Yair Marín, con quien compartió la mayoría de los encuentros de este año.

"Hay que manejarlo con tranquilidad, sabiendo que si salí del once es por algo y si entras de vuelta también es por algo, con cabeza fría se maneja eso. Tenemos no solamente los centrales, sino que creo que en todas las líneas grandes jugadores, y hay muchos jugadores que les toca ir al banco y que pueden titular tranquilamente", afirmó Langa.

El joven zaguero es uno de los pocos que quedó del año pasado y destacó la mejora que ha tenido el club desde lo futbolístico. "Viendo cómo estábamos el año pasado a esta altura y cómo estamos ahora, qué mejor que aprovechar los minutos, aprovechar a jugar y sin presión alguna, porque la presión la tuvimos el año pasado y la supimos manejar", subrayó Langa.

El elogio de un referente a uno de los pibes

"Tuvimos a un Jere Langa muy astuto, muy rápido, en dos jugadas claves así que nos venimos con un puntito que es súper importante y hay que seguir sumando", dijo Crespo sobre la actuación de su compañero contra Costa Brava.

"Siempre escuchar palabras de un jugador como lo es Facu, es gratificante para uno. Y sí, yo contento con mi rendimiento, sabiendo que puedo dar mucho más. Así que trabajando día a día para que cada partido se haga mejor", agradeció el defensor.