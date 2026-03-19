Iba armado, en una moto robada y terminó detenido tras una persecución que generó tensión en un barrio

Un hombre fue detenido tras intentar escapar en moto robada. Llevaba un arma cargada y descartó el revólver en plena fuga.

La persecución comenzó cuando los efectivos vieron una moto que circulaba sin luces con dos ocupantes. Foto: Gentileza.

Este jueves, el operativo comenzó durante un patrullaje preventivo, cuando efectivos detectaron una moto que circulaba sin luces con dos ocupantes.

Personal policial que circulaba por la zona del barrio Quinta 25, en General Roca , vio un comportamiento llamó la atención y motivó la intervención policial.

Al intentar identificar a los ocupantes, el conductor perdió el control de la moto cuando el motor se apagó. En ese momento, decidió escapar corriendo, lo que desató una breve persecución por las calles del barrio.

El momento clave: descartó el arma

El sospechoso fue alcanzado en la intersección de Picaflor y Maipú, cuando intentaba ingresar a una vivienda.

Durante la huida, arrojó un objeto hacia el interior de un patio. Luego se confirmó que se trataba de un revólver calibre 22 cargado. Una testigo respaldó esta versión al asegurar que vio cuando el hombre descartó el arma.

Moto robada y elementos sospechosos

Al verificar el rodado, la Policía constató que la motocicleta, una Rouser 135 cc, tenía pedido de secuestro por hurto desde enero.

Además, durante la requisa se secuestraron: dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, un pasamontaña, guantes y municiones de distintos calibres.

Detenido y a disposición de la Justicia

El hombre, de 38 años, fue reducido tras ofrecer resistencia y trasladado a una unidad policial.

Ahora quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos incautados serán peritados para avanzar en la investigación.

Otro operativo terminó con un detenido tras una persecución en General Roca

Ayer, una alerta del sistema de emergencias 911 activó un rápido despliegue policial tras detectarse un vehículo sospechoso circulando por la zona norte de la ciudad de General Roca.

A partir de ese aviso, los móviles que realizaban tareas preventivas se reorganizaron y montaron un operativo cerrojo para dar con la camioneta señalada.

Los efectivos lograron ubicar un vehículo con características similares y comenzó una persecución. La situación escaló cuando, al advertir la presencia policial, uno de los ocupantes descendió y escapó a pie.

La fuga derivó en una breve pero intensa persecución que terminó dentro de una vivienda ubicada en la calle Perito Moreno al 4100, en General Roca.