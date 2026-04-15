Viaje de terror en el Koko: la víctima sigue internada y espera una cirugía clave

La pasajera sufrió la fractura de una vértebra y requiere una cirugía para no perder la movilidad de la columna. El doloroso relato del hijo de la mujer herida.

El chofer del Koko se desvió de su recorrido para solicitar ayuda en el cuartel de Bomberos de Fernández Oro.

Un incidente vial protagonizado por una unidad de la empresa de transporte Koko le provocó una grave herida a una pasajera, tras el paso del colectivo por un badén . La mujer sufrió la fractura de una vértebra , producto del movimiento de la unidad y todavía permanece internada, a la espera de una cirugía clave para evitar complicaciones a futuro.

La damnificada, oriunda de Añelo se trasladaba hacia Allen , viajaba sentada en el asiento trasero del colectivo. La unidad pasó con velocidad un badén y el movimiento brusco provocó que la mujer se elevara de su asiento y cayera con violencia, lo que le provocó una grave lesión en la columna .

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer solicitó ayuda , el chofer desvió su recorrido y pidió asistencia en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Fernández Oro. La víctima explicó que sufrió intensos dolores en su columna luego de que el colectivo pase por un badén a alta velocidad.

El ex director del Hospital de Fernández Oro, Sahuel de Souza se encontraba de guardia aquel fatídico sábado y atendió a la pasajera.

"La paciente ingresa a las 11 con dolor en región lumbosacra después de un evento en transporte público luego de pasar un badén. Se realiza una radiografía de frente, perfil, y lateral, y se le detecta fractura por aplastamiento cuerpo vertebral", informó el traumatólogo.

Paciente del Koko La mujer que se accidentó en el Koko está internada en Roca. Foto Inforo.

La pasajera se fracturó la vértebra T12

La pasajera sufrió una lesión en la vértebra T12 y configura un cuadro delicado que podría derivar en secuelas permanentes si no evoluciona de manera favorable. Actualmente la mujer continúa internada en una clínica de General Roca, a la espera de una cirugía. La intervención quirúrgica resulta clave para que no afecte la movilidad de su columna.

A partir del incidente, la familia de la víctima denunció la falta de respuestas por parte de la empresa Koko y el escaso interés en el estado de salud de la pasajera, pese a la gravedad de la lesión.

“Lo único que espero es poder volver a tener a mi viejita en casa tomando mate conmigo. Nadie de la empresa Koko se acercó a preguntarnos cómo está mi mamá ni se acercó a colaborar con los costos de la atención médica”, explicó su hijo Jorge en diálogo con Inforo.

Koko04.jpg La pasajera continúa internada a la espera de una cirugía clave para recuperar la movilidad de la columna. Archivo

Sin respuestas por parte de la empresa Koko

En ese contexto, la familia de María Roldán atraviesa una completa situación económica al afrontar los gastos médicos de la internación y de la futura intervención quirúrgica. La cirugía será determinante para la recuperación de la paciente y de su calidad de vida.

Sin embargo, todavía esperan respuestas por parte de la empresa de transportes Koko para ofrecer su colaboración en el pago de los gastos médicos y garantizar que la lesión provocada en el colectivo, no pase a mayores.