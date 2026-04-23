Hermanos emprendedores de Cipolletti revelan la grata sorpresa que recibieron en el peor momento

Les habían robado el carro fabricado con sus propias manos y principal herramienta de trabajo. El llamado inesperado y el apoyo de todo Cipollletti.

El mal trago ya pasó para Miguel, Gustavo y Oscar Conejeros , los hermanos emprendedores de Cipolletti que se las rebuscan con el alquiler de sillas para fiestas y eventos . En las últimas horas, la Policía recuperó en el Anai Mapu el carro artesanal que les habían robado en plena calle y constituye su principal herramienta de trabajo.

Mientras avisan con una sonrisa que ya “retomamos la agenda” laboral, agradecen el respaldo popular y revelan la grata sorpresa que recibieron en el peor momento.

El que toma la palabra es Miguel , quién estuvo en el lugar del lamentable ilícito y al que ahora le volvió el alma al cuerpo.

“Estamos contentos de tener de nuevo al carro en nuestro poder. Sentimos el apoyo de la comunidad, mucha gente se comunicó, trató de darnos una mano hasta que pudimos recuperarlo”, indicó el joven laburante a LM Cipolletti.

Carro recuperado 2 de Febrero 2 La policía recuperó el carro en un allanamiento.

“Impresionante lo de la gente. ‘Te prestamos amoladoras’, ‘tengo soldadora’, ‘vení que lo armamos’. ‘Juntemos plata y compremos un eje’, me decían, tanto a mí como a mis hermanos. Notamos mucha colaboración de parte de todos, en momento de crisis se valora quién está cerca”, destacó tanto apoyo.

Entre las numerosas muestras de generosidad e intentos de ayuda, también se produjo un inesperado llamado telefónico de un personaje influyente del ámbito político de la provincia.

“Nos llamó la atención que hasta se comunicó Sergio Iglesias, a cargo de la Agencia de Desarrollo de Río Negro, quien nos comentó se encarga de la parte de emprendedores”, confió.

En la charla hubo incluso una valiosa propuesta. “Nos ofreció un crédito como para facilitarnos la recuperación del carro, la construcción. Por suerte no hizo falta. También agradecidos a la gente, amigos, vecinos, comerciantes…”, culminó.

Así fue la recuperación del carro de los hermanos emprendedores

Policías de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu de Cipolletti allanaron una vivienda del sector y recuperaron un carro fabricado de manera artesanal que días atrás habían robado en la calle La Esmeralda casi Arenales, en plena vía pública.

El operativo se llevó a cabo durante la mañana del miércoles en un domicilio del barrio 2 de Febrero, en la zona norte de la ciudad.

Los efectivos encontraron en el interior de la propiedad el rodado que habían ido a buscar: de un eje, color negro y un logo de velocidad con la inscripción “80” en la parte de atrás.

Carro recuperado 2 de Febrero Policías de la Comisaría 45 recuperaron en un allanamiento un carro que habían robado de la vía pública. Policía Río Negro

Como resultado del procedimiento se le informó al morador de la casa que debía acercarse a la brevedad a la comisaría para notificarlo de la causa que se le abriría en su contra -en principio-, por el delito de encubrimiento.

Se lo llevaron de la calle

El carro había sido robado el domingo 12 de abril último. El dueño, que vive en Fernández Oro, denunció en la Comisaría 26 de esa localidad que se había trasladado a Cipolletti y dejó estacionada su camioneta Renault Logan con el carro enganchado en La Esmeralda casi Arenales, frente a una iglesia evangélica.

Sostuvo que alrededor de las 16 advirtió que ya no estaba. En la presentación que hizo en Fernández Oro por ser su lugar de residencia, precisó que el vehículo era de fabricación artesanal, de un eje, negro, con un calco que indica “80” en la parte posterior con una chapa (101-NGD-888) en el mismo sector.

Por jurisdicción, la causa investigativa se tramitó en la Comisaría 24, del barrio Don Bosco, donde lograron recabar información que llevó a los uniformados hasta la casa del barrio 2 de Febrero, donde efectivamente lo encontraron.

Por el tamaño del carro se presume que los ladrones lo acoplaron a otro vehículo para transportarlo. La esquina donde sucedió, además de contar con semáforos, tiene cámaras del seguridad del sistema 911.