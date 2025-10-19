Brutal ataque: una mujer apuñaló a su pareja, lo encerró y se dio a la fuga

El hecho tuvo lugar este sábado por la noche. Por el momento, se desconocen las causas que desencadenaron el violento episodio.

Este sábado se protagonizó un violento episodio en el barrio J.J. Gómez de la ciudad de General Roca. Según trascendió, una joven de 25 años apuñaló a su pareja con un arma blanca , provocándole una grave herida en el cuello, y luego se dio a la fuga.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el ámbito familiar. La joven habría apuñalado a su pareja y, antes de darse a la fuga, lo habría encerrado en el baño de la vivienda, según informó el medio local ANRoca.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital Francisco López Lima en una ambulancia, mientras perdía abundante sangre. Su estado de salud es reservado , y su evolución en las próximas horas será clave para determinar la gravedad de las lesiones.

jj gomez

Horas más tarde, la mujer fue detenida por personal policial. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el ataque. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 47, el Gabinete de Criminalística y personal de salud.

Cuál es el estado de salud del hombre apuñalado

El hombre que había sido apuñalado por su pareja ingresó durante la medianoche al hospital con una herida cortante de aproximadamente un centímetro en el lado izquierdo del cuello, por lo que se le realizó una tomografía para evaluar posibles lesiones internas.

Más tarde fue examinado por el médico policial, quien determinó que no presentaba heridas de gravedad, por lo que se le otorgó el alta médica. Los profesionales recomendaron controlar que la lesión no le genere dificultades en la rotación del cuello. Además, el paciente presentaba dos cortes adicionales en el antebrazo izquierdo.

Desde la Policía se informó que, horas después del ataque, la mujer fue detenida. Hasta el momento, se desconocen las causas que habrían originado el violento episodio. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 47, el Gabinete de Criminalística y personal de salud.