Histórico: el golazo de Lucas Mellado a los tres segundos de partido en la Liga Confluencia

El volante, que viene de jugar el Regional Amateur y el Federal A, abrió la cuenta en la victoria de Alto Valle como visitante sobre Deportivo Mainqué.

El exjugador de Cipolletti sorprendió con un golazo en la victoria de Alto Valle como visitante sobre Deportivo Mainqué.

El fútbol regional volvió a entregar un capítulo histórico en otro momento inesperado. Lucas Mellado vio adelantado al arquero y desde el saque inicial abrió la cuenta para Alto Valle , en el partido del último fin de semana por la quinta fecha de la zona Ascenso de la Liga Confluencia .

El experimentado mediocampista, que llegó al "Tanga" para esta temporada, vio adelantado al arquero de Deportivo Mainqué y con un disparo le alcanzó para marcar el primer gol de la tarde.

Entre el impacto de la pelota y el ingreso al arco, el cálculo indica que transcurrieron entre dos y tres segundos. Ese dato hace que el gol sea histórico y difícil de igualar.

"Se me ocurrió porque lo vi adelantado al arquero. En los partidos trato de ver todo el tiempo si juegan adelantados, lo que es difícil es que quede una pelota para sorprender, por eso no se ha dado que haya pateado tanto. Pero lo bueno es que entró, que sirvió para poder llevarnos los tres puntos", dijo Lucas a LM Cipolletti.

El video del gol fue grabado por Liliana Sepúlveda y trascendió a través de las redes sociales.

Gol de Lucas Mellado en la Liga Confluencia de mitad de cancha

Mellado tomó una decisión fuerte cuando decidió jugar en la zona Ascenso de la Liga, luego de transitar su carrera en el Federal A con Cipolletti, el club de sus amores, y otras camisetas importantes. En el último verano fue clave para que La Amistad llegara a la final del Regional Amateur y tenía otras ofertas, pero eligió cambiar de camino buscando mayor estabilidad económica y personal.

Un triunfo necesario

Alto Valle empezó ganando por el gol de Mellado y Lucas Fernández aumentó la cuenta en el primer tiempo. Enzo Mellado descontó de penal en el complemento, pero Diego Quesada liquidó el pleito para el 3 a 1 final.

"Era un partido que necesitábamos que ganar sí o sí. Teníamos que arrancar. Creo que ahora vamos a tener menos nervios y nos vamos a soltar más, no vamos a estar tan tensos a la hora de definir. Hemos errado muchos goles y por eso no pudimos ganar, pero esta victoria nos ayuda mucho en confianza. Fue muy importante para nosotros", cerró Mellado.

Con este primer triunfo, el equipo allense suma 6 puntos en la zona Ascenso, donde el líder es San Isidro (13), seguido por Deportivo Godoy (11), CECAP de Roca (11), San Carlos de Allen (9), Experimental de Cinco Saltos (8) y Chichinales (8).