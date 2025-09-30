Bombazo: Yair Marín firmó la rescisión de contrato y Cipo se quedó sin su capitán

Este martes por la mañana, el defensor quedó desvinculado de la institución albinegra en una negociación de común acuerdo.

Martes movido para Cipo en el plantel del Federal A, a días de viajar a Mar del Plata para enfrentarse a Kimberley por la segunda etapa de la Reválida. El DT, Daniel Cravero, ya no contará con Yair Marín quien fue capitán y una de las grandes figuras de la actual campaña que aún no finalizó para el Albinegro.

Las razones principales que indica el club, son problemas personales. Después de varias conversaciones entre dirigentes, cuerpo técnico, sus compañeros y el mismo Marín, llegaron a un acuerdo que lo desvincula del club, en la previa a los playoffs por la posibilidad del segundo ascenso.

Luego del fin de semana libre que se le otorgó al plantel, Marín no rindió como se esperaba y hasta se ausentó de al menos una práctica. Ante este panorama, se decidió por separarlo del grupo en las últimas sesiones y en el cierre de la semana el jugador se habría retirado de la pensión donde vivía junto a un reducido grupo de jugadores desde su llegada a Cipolletti.

comunicado club cipolletti

Durante la mañana de este martes, el jugador se hizo presente en la escribanía para estampar su firma en la rescisión del contrato y se vuelve una baja importante para el Capataz de la Patagonia.

Un referente que fue de mayor a menor

El entrerriano llegó a poco del cierre de la pretemporada a pedido del director técnico, como agente libre, y se convirtió en un caudillo para el equipo. En el primer duelo de la temporada ante el Deportivo Rincón, tomó la cinta de capitán tras la salida de Daniel Gómez en el complemento y no la soltó en los 23 duelos que disputó.

El defensor central disputó 17 encuentros en la etapa regular, se perdió el último duelo ante Olimpo por la fecha 18, ya que purgó una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

En el nonagonal sumó seis partidos disputados. Sin embargo, llamó la atención su ausencia ante Kimberley en La Visera de Cemento por la tercera jornada, luego de haber sido titular ante Argentino en Monte Maíz en lo que fue el debut del Albinegro en aquella fase.

ON - Futbol Cipolletti vs Bolivar (12) Marín fue capitán de Cipo en la mayoría de los partidos de este campeonato. Omar Novoa

Más tarde, en la quinta fecha ante Villa Mitre, tampoco fue convocado en una decisión del Chango Cravero, algo que a muchos les llamó la atención. Según pudo averiguar LM, las razones de las ausencias en aquellos casos fueron las mismas que lo llevaron a faltar en algunos entrenamientos y a ser sacado del equipo titular.

En cuanto al rendimiento, cada vez que jugó Marín cumplió. Tuvo muchos más aciertos que errores en la marca y fue uno de los bastiones del equipo que en la primera mitad del año fue el mejor del país en el Federal A.

Las razones de su salida no son futbolísticas y eso es lo que hace todavía más impactante la rescisión del contrato.

Ahora, Cravero deberá armar la defensa con lo que tiene, donde Yago Piro y Jeremías Langa podrían ser los titulares, aunque también está la posibilidad de que el DT ponga a Lucas Mellado como zaguero, algo que ya ha hecho en algunas oportunidades.