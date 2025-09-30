Cara a cara: el tenso cruce de la Roca, el seguridad de River, con los hinchas tras la derrota ante Riestra

El seguridad que acompaña al plantel a todos las canchas se acercó a la tribuna y apuntó contra los hinchas que insultaban a los jugadores por el resultado.

La eliminación de la Copa Libertadores alimentó el enojo y la derrota ante Deportivo Riestra fue la gota que rebalsó el vaso e hizo que los hinchas de River terminen demostrando su enojo para con los jugadores por el mal presente del equipo que este jueves se juega la continuidad en la Copa Argentina frente a un Racing copero.

Desde adentro del plantel se sintió el enojo de los protagonistas por la derrota, pero más se vivió en las tribunas con la reprobación de los fanáticos una vez finalizado el encuentro que se colocó como la cuarta derrota consecutiva. En medio del enojo, se registró un tenso cruce entre la Roca, el seguridad del plantel millonario, y los hinchas que estaban encima del túnel por donde salen los jugadores.

Los primeros minutos de el seguridad no se inmutó al escuchar los insultos hacia los jugadores, pero con el paso del tiempo fue levantando temperatura y se acercó a los hinchas con un fuerte mensaje debido a la reacción contra los jugadores. Ante esta situación, los fanáticos millonarios reprobaron la actitud y el enojo continuó por algunos minutos sin pasar a mayores.

La Roca fue a increpar a los hinchas de River que estaban criticando y reclamándole a los jugadores que pongan huevo, mientras estos se retiraban cabizbajos de la cancha. Terrible. pic.twitter.com/5ISiE0E9f2 — SpiderCARP (@SpiderCarp23) September 29, 2025

La reacción de Gallardo luego de la derrota de River ante Riestra

El abrupto retiro de Marcelo Gallardo del campo de juego tras la derrota de River Plate ante Deportivo Riestra en el estadio Monumental generó un fuerte debate entre los espectadores y en las redes sociales. La reacción del entrenador, quien se dirigió de inmediato al vestuario sin esperar a sus jugadores, contrastó con su habitual comportamiento y sorprendió a los hinchas del Millonario.

El encuentro, que finalizó con un 2-1 a favor de Riestra, marcó la cuarta derrota consecutiva para el conjunto de Núñez en la actual campaña. Apenas el árbitro Pablo Echavarría señaló el final del partido, Gallardo abandonó el campo en medio de una intensa silbatina proveniente de las tribunas. Esta actitud resultó inusual, ya que en situaciones adversas anteriores el técnico solía permanecer junto a sus futbolistas, saludarlos y ejercer un rol de contención frente a la reprobación del público.

Durante los 90 minutos, el ambiente en Núñez fue tenso y la presión se intensificó tras consumarse el resultado adverso. El accionar de Gallardo fue registrado por aficionados desde la tribuna, ya que las imágenes no fueron captadas por la transmisión oficial del partido. En ellas se observa cómo el entrenador, visiblemente molesto, se retira del campo mientras los hinchas expresan su descontento con silbidos dirigidos a los jugadores.

Video la reaccin de Marcelo Gallardo tras la derrota de River Plate frente Deportivo Riestra

La reacción del técnico no tardó en generar debate en las redes sociales, donde varios simpatizantes cuestionaron su decisión de no acompañar al plantel en ese momento crítico. No obstante, en la conferencia de prensa posterior, Gallardo asumió el peso de la derrota.