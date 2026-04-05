Lo frenaron en la Ruta 65 y un detalle en su camioneta lo terminó delatando

Una camioneta fue retenida en un control tras detectarse irregularidades que llamaron la atención. El conductor quedó imputado.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de las Rutas 65 y 6. Foto: Archivo.

Lo que parecía un control vehicular más en General Roca terminó revelando una situación inesperada durante un operativo.

Efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial detuvieron la marcha de una Ford Ranger en la intersección de las Rutas 65 y 6, sin imaginar lo que vendría después.

Al revisar la documentación presentada por el conductor , los policías detectaron una inconsistencia que encendió las alarmas: la numeración de los cristales no coincidía con el número de chasis de la cédula verde.

Ese dato fue suficiente para avanzar con una inspección más profunda.

Una verificación que confirmó las sospechas

La camioneta fue trasladada a la unidad para un control más exhaustivo, realizado en presencia de un testigo.

Allí, los efectivos encontraron nuevas irregularidades tanto en el motor como en el chasis, lo que motivó la intervención de la planta verificadora de Automotores.

El resultado: secuestro e imputación

Tras las pericias, se confirmó que la numeración del motor no coincidía con la documentación.

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Con intervención de la Fiscalía de turno, se dispuso el secuestro del vehículo y de los papeles, además de la imputación del conductor.

Un hallazgo que abre interrogantes

El caso ahora está bajo investigación para determinar el origen del rodado y si existe una maniobra delictiva detrás.

Todo comenzó con un simple control, pero terminó exponiendo un posible hecho mucho más complejo.

Cipolletti: demoraron a un joven que circulaba en una moto robada el año pasado

Un joven de 19 años fue interceptado por personal policial cuando circulaba a bordo de una motocicleta que tenía pedido de secuestro vigente desde octubre de 2025. El procedimiento se realizó durante la noche del viernes santo en un barrio de Cipolletti.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 20 horas, cuando efectivos de la Brigada Motorizada realizaban tareas de prevención en la zona del puente del barrio Las Cabañitas, en la intersección de las calles Juan Domingo Perón y Chimpay. Allí detectaron una motocicleta en condiciones irregulares, lo que motivó la identificación inmediata del conductor y del vehículo.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de una moto marca Mondial 110, modelo MAX, de color rojo, que circulaba sin dominio colocado y sin llave de ignición, dos elementos que encendieron las alertas de los uniformados. Ante esta situación, se procedió a verificar los datos del rodado a través del sistema del Comando Radioeléctrico.

El resultado de la consulta confirmó las sospechas: la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo desde el 5 de octubre de 2025, solicitado por la Unidad 26 de Fernández Oro, en el marco de una causa por robo. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de turno, que intervino tras el hallazgo.

Tras la confirmación de los datos, la Policía procedió al secuestro inmediato de la motocicleta y al traslado tanto del rodado como del joven hacia la Unidad 45 de Cipolletti, donde se continuaron las diligencias de rigor. Allí se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Fiscalía, que definirá los pasos a seguir en la causa.