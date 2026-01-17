Cipolletti LMCipolletti Isla Jordán Misterio por la aparición de un auto incendiado en la Isla Jordán

El vehículo apareció completamente incinerado a orillas del río Negro. La dinámica de una inseguridad creciente.







El rodado sería el mismo que fue sustraído la noche anterior sobre la calle Nahuel Huapi.

Un automóvil fue descubierto totalmente incendiado a orillas del río Negro en la Isla Jordán y su aparición generó múltiples interrogantes sobre su origen. Según informaron medios locales, el rodado habría sido robado la noche anterior a su aparición pero su procedencia continúa siendo un misterio.

Descubrimiento a orillas de río Negro El hallazgo tuvo lugar en un sector de fácil acceso, a la izquierda del acceso a la Balsa de la costa del río Negro. Se trata de un vehículo Renault Logan color gris que apareció calcinado en su totalidad. El vehículo no registraba ocupantes ni señales de haber sido habitado tras la incineración.

Según informaron fuentes policiales, su aparición reúne las mismas características que el rodado sustraído durante la madrugada del 16 de enero, es decir la noche anterior al descubrimiento, en la calle Nahuel Huapi del barrio CGT de Cipolletti.