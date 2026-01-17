Misterio por la aparición de un auto incendiado en la Isla Jordán
El vehículo apareció completamente incinerado a orillas del río Negro. La dinámica de una inseguridad creciente.
Un automóvil fue descubierto totalmente incendiado a orillas del río Negro en la Isla Jordán y su aparición generó múltiples interrogantes sobre su origen. Según informaron medios locales, el rodado habría sido robado la noche anterior a su aparición pero su procedencia continúa siendo un misterio.
Descubrimiento a orillas de río Negro
El hallazgo tuvo lugar en un sector de fácil acceso, a la izquierda del acceso a la Balsa de la costa del río Negro. Se trata de un vehículo Renault Logan color gris que apareció calcinado en su totalidad. El vehículo no registraba ocupantes ni señales de haber sido habitado tras la incineración.
Según informaron fuentes policiales, su aparición reúne las mismas características que el rodado sustraído durante la madrugada del 16 de enero, es decir la noche anterior al descubrimiento, en la calle Nahuel Huapi del barrio CGT de Cipolletti.
Múltiples hipótesis sobre el incendio del rodado
El vehículo habría sido sustraído dentro de la jurisdicción de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco. La quema del vehículo abre los interrogantes si el incendio buscó eliminar rastros de otros ilícitos, dificultar su recuperación o una maniobra vinculada al seguro del rodado para encubrir responsabilidades.
