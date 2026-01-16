Música en vivo, gastronomía con sello local y juegos: vuelve el Verano Cultural a la Isla Jordán

La Municipalidad de Cipolletti lanzó una nueva propuesta cultural con food trucks, DJ en vivo y actividades recreativas a orillas del río Neuquén. Los festivales tendrán lugar cada fin de semana hasta marzo.

Las actividades tendrán lugar todos los fines de semana del verano hasta marzo.

Las actividades tendrán lugar todos los fines de semana del verano hasta marzo.

La Municipalidad de Cipolletti lanzó su agenda de actividades de verano en la Isla Jordán , una propuesta que unirá actividades recreativas, puntos de gastronomía con sello local y música en vivo que se realizarán todos los fines de semana hasta marzo. El objetivo es fortalecer los puntos de encuentro de la comunidad , ofrecer eventos culturales que difundan el talento cipoleño y habitar la naturaleza de la rivera del río Neuquén .

La iniciativa incluye la instalación de un paseo de food trucks , que funcionará desde las 11 a 23 horas . El objetivo es brindar un horario extenso pensado tanto para vecinos y visitantes que eligen la Isla Jordán para pasar el día al aire libre, con diferentes propuestas gastronómicas.

Según difundió el Municipio, el espacio contará con siete propuestas diferentes , que ofrecerá jugos, licuados saludables, tragos y cerveza artesanal. También contará con comida rápida como hamburguesas, panchos, papas fritas y opciones de parrilla, ampliando las alternativas para quienes permanecen en la costa durante toda la jornada.

Además del paseo gastronómico, la agenda contempla actividades recreativas para todas las edades, pensadas para compartir en familia o con amigos, en un entorno natural que combina río, naturaleza y una impronta cultural que busca convocar a la comunidad de Cipolletti y alrededores.

image - 2023-12-23T220512.893.jpg Los cipoleños eligen la Isla Jordán para refugiarse de las altas temperaturas del verano.

Sunset musicalizado con electrónica

Como parte del cronograma de verano, a partir del próximo fin de semana del 23 y 24 de enero, se incorporará una grilla de bandas de música en vivo, que se presentarán durante los atardeceres para acompañar la experiencia cultural en la costa. A esta propuesta se sumará la presentación de un DJ en formato sunset, que le aportará un ritmo electrónico al final del día.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 15.43.10 La Isla Jordán tendrá una cronograma cultural durante todos los fines de semana del verano hasta marzo.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que la iniciativa apunta a sumar servicios, proponer espacios de encuentro y disfrute al aire libre y convocar a uno de los lugares más emblemáticos de Cipolletti durante el verano.

La Isla Jordán se consolida como un espacio activo, con propuestas culturales y una agenda pensada para toda la comunidad, fortalecer el consumo local y promover el uso responsable de los espacios públicos.