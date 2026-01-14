El tiempo: calor extremo y alerta amarilla en Cipolletti
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas eléctricas. Se espera una jornada agobiante en Cipolletti y el resto de la provincia.
Cipolletti y el resto del Alto Valle están bajo alerta de tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó calor extremo y, luego, la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en la región.
La temperatura por la mañana fue de 16°C, pero el ascenso de la temperatura será vertiginoso hasta llegar bien temprano en la tarde a la máxima, prevista en 38°C.
El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, pero eso no aplacará las altas temperaturas previstas. Sumado a una alta humedad, el calor podría provocar tormentas eléctricas.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe hasta un 40% de probabilidad de formación de tormentas, algunas de ellas localmente intensas. Podrían registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y caída ocasional de granizo. El alerta amarillo por tormentas rige para toda la provincia de Río Negro.
Por otro lado se esperan ráfagas que oscilarán entre los 50 y 87 kilómetros por hora.
El período más crítico se concentrará entre la tarde y la noche, cuando coincidirán las temperaturas más elevadas con el ingreso del sistema inestable.
Ante este pronóstico, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, asegurar objetos que puedan volarse y extremar precauciones durante la ocurrencia de tormentas.
