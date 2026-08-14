Buteler en AmCham Forum: "Cipolletti entendió su rol en el proceso de crecimiento"

El intendente participó del evento nacional y habló con LM Cipolletti sobre el rol de los municipios a partir del desarrollo de Vaca Muerta.

Cipolletti “entendió su rol” dentro del desarrollo de la región y eso le permite proyectarse con visión clara hace los próximos 40 años. Esa es la conclusión que transmite el intendente, Rodrigo Buteler, para explicar por qué la ciudad aparece en el radar de los eventos nacionales relacionados con Vaca Muerta.

El mandatario fue panelista el jueves en el AmCham Energy Forum, que se realizó en Buenos Aires, con marcada presencia rionegrina. En la misma actividad estuvieron el gobernador, Alberto Weretilneck, la secretaria de Energía, Andrea Confini, y el senador nacional Enzo Fullone.

LM Cipolletti entrevistó a Buteler en la previa de esa presentación, en la que se analizó el rol clave de la infraestructura para el despliegue de inversiones, que a su vez generen mayor empleo tanto en Río Negro como en Neuquén.

Periodista: ¿Qué dice sobre la ciudad la participación de un municipio del Alto Valle en un evento nacional? ¿Qué explica?

Buteler: Habla de lo que está pasando en Cipolletti, en Vaca Muerta y en Río Negro. Estamos atravesando un proceso de desarrollo y un cambio de paradigma, después de gestiones del gobierno provincial que, creo, cambiaron para siempre la matriz productiva de Río Negro. Hoy la provincia se encamina a transformarse en una de las principales exportadoras de gas y petróleo del mundo. La principal repercusión de eso está en el desarrollo de Vaca Muerta: en la capacidad de duplicar la producción de petróleo y de triplicar la producción de gas. Eso tiene que ver con la posibilidad de construir los conductos que permitan exportar.

P: Ahí ve el principal impacto...

B: Neuquén y Cipolletti son los principales puntos de impacto en materia de crecimiento y desarrollo. Por eso creo que Cipolletti empieza a ocupar un lugar estratégico en el desarrollo de la región del Alto Valle y también en términos de visibilidad. Por eso hoy participa en un evento de esta naturaleza y magnitud, junto con grandes actores del mundo del oil and gas.

Municipios, competencia o integración

P: ¿Cuál es el rol de los municipios dentro de esa cadena de producción y de búsqueda de potenciar proyectos? ¿Existe un desafío de competencia para generar mejores posibilidades para que el sector privado se desarrolle y cree empleo? ¿O hay una visión de complementariedad, con una necesidad de trabajar de manera integrada?

B: Creo que hay un poco de todo. En primer lugar, complementariedad. Cada ciudad tiene un rol dentro del desarrollo de la región. La habilidad de cada municipio consiste en entender cuál es el rol que va a jugar en todo este proceso de crecimiento y comprender qué está pasando en el país, en la provincia y en la región. En el caso de Cipolletti, somos una ciudad que es cabecera del Alto Valle de Río Negro y que integra una zona metropolitana con Neuquén, que es la ciudad cabecera del lado de esa provincia.

El senador Fullone y el intendente de Cipolletti, este jueves en Buenos Aires, para el panel de cierre del AmCham Energy Forum.

La tasa de crecimiento de Cipolletti

Durante el panel final de AmCham Energy Forum, el intendente remarcó los índices de crecimiento poblacional de la ciudad, un aspecto que también desarrolló durante la entrevista con LM Cipolletti.

B: Debemos entender cuál será nuestra tasa de crecimiento durante los próximos años. Proyectamos una tasa que actualmente es del 3% anual. Está por encima de la media nacional: es exactamente el doble. Eso nos obliga a repensar nuestras condiciones para cumplir dos o tres objetivos centrales: la radicación de las familias que vendrán a vivir como consecuencia del desarrollo de Vaca Muerta, la radicación de empresas y la diversificación productiva para cuando pase todo este proceso, dentro de los próximos 40 años. Ahí están los desafíos. Uno es coyuntural porque tenemos por delante 30 años muy fuertes de desarrollo hidrocarburífero, que generarán una oportunidad para todos. A eso hay que darle infraestructura.

P: ¿Y cuál es la clave dentro de ese escenario?

B: La clave es ser un Estado eficiente para generar las condiciones necesarias mediante infraestructura y propuestas de reducción impositiva que hagan atractivas las inversiones privadas. La inversión pública genera las condiciones, la baja impositiva también genera condiciones y después aparece la inversión privada. Eso es lo que está sucediendo en Cipolletti. Hoy tenemos un plan de obra pública con un presupuesto municipal de 40.000 millones de pesos, además de la obra pública provincial. Eso nos permite proyectar el crecimiento de Cipolletti para una población de más de 160.000 habitantes, con agua, cloacas, gas y electricidad, y con capacidad para albergar más de 700 empresas, ofreciéndoles servicios y terrenos disponibles.

Cipolletti más allá del gas y del petróleo

P: ¿Cómo se lleva ese costado asociado a Vaca Muerta con el resto de las actividades económicas?

B: Bien, porque también tenemos la posibilidad de proteger más de 4.000 hectáreas productivas. Eso nos permite empezar a pensar la diversificación que necesitaremos el día de mañana. La renta extraordinaria que empieza a recibir Cipolletti por la radicación de empresas y familias nos permite resolver ahora las necesidades de infraestructura con esos ingresos. Pero también nos permite comenzar a organizarnos como sociedad civil cipoleña para pensar qué sucederá después de que termine todo este desarrollo de Vaca Muerta. ¿Cuál es la ventaja de Cipolletti? Que nunca vivió del petróleo. Tiene una diversificación preexistente, por las chacras y por el nivel de su sistema de salud, que hace que personas de distintos lugares del país vengan a atenderse a la ciudad. Hay varias cosas que hacen que Cipolletti sea hoy un lugar atractivo, no solamente como ciudad de servicios para la actividad petrolera, sino también como un esquema de desarrollo autónomo.

P: ¿Cree que la etapa electoral que está comenzando en el país, tanto a nivel provincial como municipal, puede afectar este proceso y la perspectiva de rápido crecimiento que se plantea para Vaca Muerta y toda la región norte de la Patagonia?

B: Sí. Siempre estamos acostumbrados a que los procesos electorales tiendan —no sé si “paralizar” es la palabra— pero sí a ralentizar los procesos. Generan temor en las inversiones porque nadie sabe quién será el próximo presidente, intendente o gobernador. Son procesos normales y naturales, que creo que ocurren en todos lados. La incertidumbre aplaca un poco los indicadores de crecimiento, pero son pocos meses. Hoy estamos de cara a un año electoral y el proceso de crecimiento sigue vigente, está en marcha. Hay distintos partidos políticos, pero creo que estamos todos en sintonía respecto de lo que debe ocurrir en el país y, por lo menos en Río Negro y Neuquén, en cuanto al desarrollo de Vaca Muerta. No creo que eso vaya a frenarse.