Orgullo rionegrino: una estudiante fue elegida entre 500 postulantes para un importante encuentro internacional

Victoria Ceballos, alumna de Abogacía de la UNRN, integrará un grupo de 27 jóvenes que participarán de una experiencia diplomática organizada por la Unión Europea.

Una estudiante rionegrina fue seleccionada para participar del Modelo Nacional Unión Europea Argentina 2026 // Foto: archivo.

Victoria Ceballos , estudiante de quinto año de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Negro ( UNRN ) , fue seleccionada entre 500 postulantes de todo el país para participar de una destacada experiencia académica vinculada con la diplomacia internacional.

La joven integra el grupo de apenas 27 estudiantes universitarios elegidos para formar parte del Modelo Nacional Unión Europea Argentina 2026 , una iniciativa organizada por la Delegación de la Unión Europea en Argentina que reunirá a representantes de diferentes provincias.

La estudiante cursa el último tramo de la carrera de Abogacía en la Sede Atlántica de la UNRN y tendrá la responsabilidad de representar tanto a la universidad como a la provincia de Río Negro en una actividad de alcance nacional.

La convocatoria se destacó por su carácter competitivo, ya que reunió alrededor de 500 postulaciones provenientes de distintas instituciones universitarias argentinas. Finalmente, solo 27 estudiantes consiguieron acceder a esta oportunidad de formación vinculada con las relaciones internacionales.

Victoria Ceballos, estudiante de quinto año de abogacía.

Representará a la provincia

El Modelo Nacional Unión Europea Argentina 2026 se desarrollará durante los días 28, 29 y 30 de octubre en Buenos Aires, donde los participantes protagonizarán una simulación del funcionamiento de una de las principales instituciones políticas europeas.

Durante las tres jornadas, cada estudiante asumirá el papel de representante de uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, con el objetivo de reproducir las instancias de debate, negociación y construcción de acuerdos del Consejo europeo.

La propuesta busca acercar a los universitarios argentinos al funcionamiento de las instituciones internacionales, mediante una experiencia práctica que exige preparación académica, conocimiento político y capacidad para defender posiciones frente a representantes de otros países.

En este contexto, Victoria tendrá la oportunidad de participar de negociaciones multilaterales, desarrollar argumentos jurídicos y políticos, analizar diferentes escenarios internacionales y trabajar en la construcción de consensos sobre problemáticas que atraviesan a los países europeos.

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de la Unión Europea ondean frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, 18 de marzo de 2025. REUTERS/Yves Herman/File Photo

El desafío internacional que enfrentarán los estudiantes

La edición 2026 tendrá como eje central el debate sobre el programa SAFE 2025, una iniciativa vinculada con la cooperación europea en materia de defensa, las compras conjuntas de equipamiento y el fortalecimiento de la autonomía estratégica.

A partir de esta temática, los participantes deberán analizar las posiciones de los distintos Estados miembros, identificar intereses comunes y diferencias políticas, y desarrollar estrategias de negociación que permitan alcanzar acuerdos dentro del organismo internacional.

La simulación permitirá que los estudiantes experimenten las complejidades propias de la diplomacia internacional, donde las decisiones requieren negociaciones entre gobiernos con diferentes prioridades, intereses económicos, perspectivas políticas y necesidades estratégicas.

Además, la actividad apunta a fortalecer competencias fundamentales para el ejercicio profesional, como la argumentación, el análisis político, la toma de decisiones, la cooperación multilateral y la resolución de conflictos mediante mecanismos institucionales.

La estudiante representa a la sede Atlántica de la UNRN.

Un reconocimiento para la Universidad Nacional de Río Negro

La selección de Victoria Ceballos representa una oportunidad de formación para la estudiante y también constituye un reconocimiento a la participación de la Universidad Nacional de Río Negro en espacios académicos de proyección internacional.

Su incorporación al grupo de 27 participantes permitirá que la provincia tenga representación en una experiencia federal que reúne a estudiantes universitarios de diferentes regiones argentinas interesados en profundizar sus conocimientos sobre política y relaciones internacionales.

Para la futura abogada, el encuentro significará la posibilidad de complementar los conocimientos adquiridos durante su formación universitaria con una experiencia práctica centrada en el funcionamiento de las instituciones europeas y los mecanismos de negociación diplomática.