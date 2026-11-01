Cipolletti: Hinchas de Boca salieron a festejar el triunfo en el superclásico y casi se arma

Desataron su algarabía en el centro de la ciudad. Pero aparecieron seguidores de River y comenzaron a increparlos. Tuvo que intervenir la Policía para evitar enfrentamientos.

Los hinchas de Boca salieron a festejar el triunfo ante su clásico rival, River Plate, en la tradicional esquina de Roca y España.

Un numeroso grupo de hinchas de Boca Juniors salieron a festejar en Cipolletti el triunfo ante River Plate , su clásico rival. Con banderas, gorras y camiseras azules y amarillas desataron la algarabía en la tradicional esquina de las calles Roca y España, donde el tránsito vehicular estuvo interrumpido cerca de dos horas.

Por supuesto, entre los cánticos se acordaron del eterno rival, y hasta un par de boquenses bromearon con disfraces de fantasmas con una “B” impresa, para recordarles el descenso a la B Nacional en 2011.

En plena celebración aparecieron cuatro muchachos seguidores de River, quienes se acercaron en bicicleta y comenzaron a provocar a la muchedumbre con insultos, burlas y agravios.

Un vecino contó que en un momento estuvieron a pocos metros de distancia y a punto estuvo de desatarse una pelea. Tuvieron que intervenir policías de la Comisaría 4ta que cumplían recorridos peatonales, quienes los convencieron para que se retiraran y evitar así incidentes violentos.

Los riverplatenses se fueron, pero desde lejos siguieron continuaron con las agresiones, hasta que se perdieron de vista. Todo ocurrió frente a una notable cantidad de vecinos que salieron a pasear aprovechando la soleada jornada que se disfrutó en el Alto Valle.

Boca le ganó en su cancha 1 a 0 a River, en un encuentro caliente en el que hubo dos expulsados del equipo visitante, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.