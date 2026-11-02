Controles de tránsito en Cipolletti: retuvieron 34 vehículos y labraron 39 actas de contravención
La secretaría de Fiscalización y la Policía de Río Negro retuvieron 34 vehículos en controles de tránsito en Cipolletti.
Durante el sábado 31 de octubre, la secretaría de Fiscalización, a través de la Dirección de Tránsito y en trabajo conjunto con la Policía de Río Negro, llevó a cabo controles vehiculares en Cipolletti, labrando un total de 39 actas de contravención.
Dichos operativos se realizaron de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana. Estas acciones se llevan a cabo frecuentemente con el objetivo preventivo de evitar accidentes, garantizar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito y cuidar la seguridad de los vecinos.
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Retención de vehículos y test de alcoholemia
A través de la Dirección de Tránsito se informó que se retuvieron 34 vehículos (16 autos y 18 motos) en el marco de las inspecciones desplegadas.
Del total de retenciones, 6 correspondieron a controles con test de alcoholemia positiva. En este sentido, la graduación más alta registrada durante la jornada alcanzó los 1,22 g/l.
Documentación requerida para circular
Desde el municipio recordaron cuál es la documentación necesaria para circular y que es exigida habitualmente durante los controles de rutina en las calles de la ciudad:
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Licencia de conducir
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Cédula verde
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Seguro del vehículo al día
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