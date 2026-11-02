Controles de tránsito en Cipolletti: retuvieron 34 vehículos y labraron 39 actas de contravención

La secretaría de Fiscalización y la Policía de Río Negro retuvieron 34 vehículos en controles de tránsito en Cipolletti.

El Municipio y la Policía realizaron controles de tránsito durante el fin de semana.

Durante el sábado 31 de octubre , la secretaría de Fiscalización , a través de la Dirección de Tránsito y en trabajo conjunto con la Policía de Río Negro , llevó a cabo controles vehiculares en Cipolletti , labrando un total de 39 actas de contravención .

Dichos operativos se realizaron de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana. Estas acciones se llevan a cabo frecuentemente con el objetivo preventivo de evitar accidentes, garantizar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito y cuidar la seguridad de los vecinos.

A través de la Dirección de Tránsito se informó que se retuvieron 34 vehículos ( 16 autos y 18 motos ) en el marco de las inspecciones desplegadas.

Del total de retenciones, 6 correspondieron a controles con test de alcoholemia positiva. En este sentido, la graduación más alta registrada durante la jornada alcanzó los 1,22 g/l.

Documentación requerida para circular

Desde el municipio recordaron cuál es la documentación necesaria para circular y que es exigida habitualmente durante los controles de rutina en las calles de la ciudad: