Más de 800 jóvenes se suman a una nueva edición de "Secundaria Juega" en Cipolletti
Más de 800 estudiantes participarán del encuentro recreativo y deportivo Secundaria Juega en el Estadio Municipal de Cipolletti.
El martes 3 de noviembre, entre las 9 y las 12, las instalaciones del Estadio Municipal (ubicado en Naciones Unidas 1700) recibirán a más de 800 estudiantes de Cipolletti para llevar a cabo una nueva jornada de “Secundaria Juega”. La actividad está destinada a jóvenes que cursan el 4°, 5° y 6° año del nivel secundario.
Organizada por la Dirección General de Deportes, esta iniciativa busca fomentar la participación, el trabajo en equipo y la integración a través del juego y la actividad física entre las comunidades educativas de la ciudad.
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Desafíos colectivos y disciplinas deportivas
Durante la mañana se realizarán diversos juegos por equipos y desafíos recreativos, entre los que se destacan lanzamientos al aro, conducción con pelota de rugby, la tradicional cinchada y tiros al arco.
A su vez, el programa contempla encuentros deportivos en disciplinas como fútbol, vóley y básquet, desarrollados dentro de un marco estrictamente participativo para garantizar el disfrute de todos los asistentes.
Una propuesta en constante crecimiento
La actividad se encuentra enmarcada en la Resolución EPEF 3546-24 y forma parte de las acciones impulsadas por la Dirección General de Deportes para fortalecer el movimiento e integrar a las escuelas locales.
El encuentro muestra una evolución sostenida: en su primera edición, realizada en 2025, contó con la participación de más de 500 estudiantes. La convocatoria actual confirma el consolidado interés de los establecimientos educativos por formar parte del proyecto.
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