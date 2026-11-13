Edersa hará monitoreos con drones en sus líneas eléctricas

Los trabajos comenzaron en Cipolletti y General Roca. La empresa anunció importantes mejoras a partir de esta modernización en los controles.

La empresa Edersa atiende uno de los servicios eléctricos más dispersos y complejos del país. Con una amplitud de 203.000 kilómetros y una geografía diversa y heterogénea, operar y mantener el servicio en Río Negro tiene un grado de dificultad por demás importante, dado que hay instalaciones eléctricas distribuidas en el valle y la meseta, cerca del mar y de la cordillera.

La empresa cuenta con alrededor de 250.000 usuarios en un área de concesión sumamente amplio, cruzado por diferentes climas y biomas. Por ese motivo, en los últimos años ha llevado adelante un profundo plan de modernización de sus instalaciones, equipos y sistemas.

Este viernes inició una nueva etapa en su sector de operación y mantenimiento al comenzar con relevamientos aéreos de las líneas eléctricas . Los trabajos se ejecutarán con drones específicos y de última generación , y estarán a cargo de la empresa “Vantac” , compañía con trayectoria en sectores como el de distribución eléctrica, Oil & Gas, Energía Eólica, Industria, y que desde hace un tiempo se desempeña en la región vinculada con Vaca Muerta .

La distribuidora Edersa utilizará drones para monitorear el estado de las líneas eléctricas.

“Hoy iniciamos un proyecto de modernización tecnológica que, creemos, mejorará nuestros estándares de calidad de servicio en general. Los relevamientos aéreos nos darán un panorama mucho más amplio e integral de la situación de nuestras instalaciones dado que los drones están equipados para realizar inspecciones de precisión, tanto de las instalaciones como del entorno”, explicó José Cainelli, gerente de Planeamiento y Operaciones de Edersa.

Anticipar fallas en las redes de Edersa

Cainelli puntualizó que "el objetivo es detectar posibles anomalías, identificar puntos que requieran mantenimiento, anticipar eventuales fallas y reconocer sectores donde será necesario realizar tareas de poda preventiva o mantenimiento específicos, contribuyendo así a mejorar la seguridad y confiabilidad del servicio eléctrico”.

El nuevo plan se puso en marcha este viernes en Cipolletti y los drones avanzarán hacia General Roca. “Son trabajos exclusivamente técnicos y operativos, de observación y monitoreo más exhaustivo de la infraestructura eléctrica. La incorporación de esta tecnología permitirá obtener información más precisa, anticipar posibles inconvenientes y optimizar la planificación de los trabajos de mantenimiento”, especificó el gerente de Planeamiento y Operaciones.

La fecha de inicio de los relevamientos aéreos con tecnología de última generación tiene que ver con la llegada de las altas temperaturas, el verano, la temporada frutícola y el incremento del turismo. También pensando en potenciales coletazos que podrían experimentarse a partir del fenómeno climático denominada “El Niño”.

El trabajo con drones permite hacer un control detallado de las instalaciones de Edersa.

“La llegada del calor, y sobre todo del calor extremo, implica aumento de la demanda eléctrica, y eso lleva en muchas situaciones a que las instalaciones y el sistema entren en tensión. La permanente modernización que ha llevado adelante Edersa en los últimos años permite tener un escenario de previsión fundamental para la mejora continua del servicio”, indicó Cainelli.

Para el caso, en la actualidad Edersa cuenta con la totalidad de sus instalaciones teleoperadas mediante un moderno sistema Scada, lo que redunda en la previsibilidad del servicio y, sobre todo, en la disminución de los tiempos de reposición del suministro a la hora de una contingencia eléctrica. “Se trabaja permanente en la incorporación de tecnología, haciendo renovaciones de redes y aumentando capacidad de transferencia en procura de consolidar las bases para, en un futuro, contar con línea inteligentes, con mayor grado de tecnificación para la supervisión y maniobra de todos los equipos”, concluyó el ingeniero.