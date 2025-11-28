Las mejores fotos de la Muestra de fin de año del CENS 15

Se desarrolló este viernes la exhibición de los alumnos del secundario nocturno. Quienes desean anotarse para el 2026 aún tienen tiempo.

La muestra de fin de año del CENS 15 estuvo cargada de emoción.

En una ceremonia tan emotiva como colorida, el CENS 15 de Cipolletti realizó este viernes su Muestra Anual en las instalaciones del establecimiento educativo.

“ Cada curso trabajó con distintos profesores a lo largo del año y en un día tratan de mostrar lo que mejor les salió, lo más significativo de cada uno”, explicó el espíritu de la jornada el director Adrián Ciancio a LM Cipolletti .

“Hacemos hincapié en el área de Salud y Ambiente , lo cuál permitió que los chicos aprendieran a tomar la presión, a controlar la glucosa. Y volcaron sus conocimientos en esta jornada que fue más como un servicio”, agregó el docente.

Además, se le brindó la posibilidad a aquellas personas "que quieren terminar el secundario a inscribirse para el ciclo lectivo 2026. Valoramos mucho el compromiso y la entrega de nuestros alumnos y sabemos que hay mucha gente de la ciudad que desea retomar o empezar la escuela".

Una alumna ejemplar

Hasta hace María poco estuvo en situación de calle, padece un retraso madurativo pero asiste cada día al secundario nocturno derrochando alegría y soñando con un futuro mejor. Desea terminar el secundario y luego ser abogada para “defender a los más vulnerables” o, en su defecto, ingeniera.

Como le robaron la bicicleta, ahora María camina unas 100 cuadras, ida y vuelta, para poder seguir estudiando. Sí, 10 kilómetros por día. A ello hay que sumarle que sale de noche del colegio y la inseguridad muchas veces le ha jugado en contra: "Me robaron varias veces pero no tengo miedo", afirmó la valiente mujer.

María, historia Siempre con una sonría, María desafía a su propio destino y no pierde los sueños.

“María ha avanzado significativamente, han sido notables sus cambios desde que ingresó al colegio", manifestó Noe, la acompañante Técnica de Apoyo Escolar

Su familia es la escuela, sus compañeros del CENS 15 nocturno, y los docentes. Como ella hay muchas historias fuertes, casos que demuestran que nunca es tarde para aprender.

Si no terminaste la secundaria, estás a tiempo de sumarte.

La galería de fotos de la Muestra, por Toti Spagnuolo

CENS 15 (10)

image

CENS 15 (2)

CENS 15 (3)

CENS 15 (5)

CENS 15 (6)

CENS 15 (7)

CENS 15 (8)

CENS 15 (4)

CENS 15 (9)

image - 2025-11-28T214635.026

cens 15 (11)

image - 2025-11-28T215746.912

image - 2025-11-28T215930.000

image - 2025-11-28T220015.001