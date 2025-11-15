Dios te salve, María: vivía en la calle y camina 100 cuadras para terminar el secundario en Cipolletti

Hace poco le robaron la bici. Una historia que conmueve a la ciudad. Sueña con ser abogada para defender a la gente, o ingeniera. Confía en Dios. Cómo ayudarla.

Siempre con una sonría, María desafía a su propio destino y no pierde los sueños.

“Es un ejemplo, no falta nunca a pesar de todas sus dificultades. Llueve, truene o haga calor, ella va igual. Le encanta la escuela, la disfruta”, asegura Adrián Ciancio , director del Cens 15 , a LM Cipolletti . Habla de María , una humilde y esforzada vecina que protagoniza una historia que conmueve.

Hasta hace poco estuvo en situación de calle , padece un retraso madurativo pero asiste cada día al secundario nocturno derrochando alegría y soñando con un futuro mejor. Desea terminar el secundario y luego ser abogada para “defender a los más vulnerables” o, en su defecto, ingeniera.

La tuvo difícil desde siempre. Daría cualquier cosa por reencontrarse con su familia. Nunca baja los brazos. Según contó el colega Miguel Parra en su popular página de web, este último tiempo le robaron su bicicleta playera con la cual se movilizaba.

cens 15 El Cens 15, la escuela donde María termina el secundario.

Ahora María camina unas 100 cuadras, ida y vuelta, para poder seguir estudiando. Sí, 10 kilómetros por día. A ello hay que sumarle que sale de noche del colegio y la inseguridad muchas veces le ha jugado en contra: "Me robaron varias veces pero no tengo miedo", afirmó la valiente mujer.

“María ha avanzado significativamente, han sido notables sus cambios desde que ingresó al colegio", manifestó Noe, la acompañante Técnica de Apoyo Escolar

Su familia es la escuela, sus compañeros del CENS 15 nocturno, y los docentes. Quienes comparten cada jornada escolar con ella le preguntan por su su historia de vida, pero María es perfil bajo, se resistía a contar su realidad. Hasta que sus compañeros de 2do RH del CENS 15 y algunas profes, la convencieron.

María cree en Dios y sueña en grande

"Yo solo quiero terminar la secundaria y ser abogada o Ingeniera Agrónoma, Quiero defender a la gente vulnerable, la que no tiene recursos, darles una mano, porque ellos a veces no pueden llegar a un abogado y no pueden defenderse”, confesó.

También reveló un gran sueño imposible: "Me gustaría tener a mis padres conmigo, los perdí cuando era chiquita. Muchas veces le pido a ellos que me den fuerzas para salir adelante, ellos me guían. He pasado días sin comer, pero nunca me gustó pedir, me las he aguantado, como no tener donde vivir, es muy feo, se sufre mucho, no se lo deseo a nadie", dijo tímidamente.

Le gusta mucho inglés, matemáticas y que en sus ratos libres vende artículos de limpieza o algo de perfumería. Vive en una casa que está al límite de la zona rural, pero siente que molesta, porque no tiene privacidad y ella pretende aunque sea "una piecita para dormir y un baño, no quiero más que eso, y pagar ese espacio, no quiero nada regalado", afirmó.

"Algún día me gustaría formar una familia, estoy muy sola, pero creo en Dios y se que me tiene algo lindo preparado. Por ahora voy por la vida así. Tengo mucho para dar, lo intento siempre, nunca bajo los brazos, eso va para todas aquellas personas que creen que no se puede" argumentó.

En el 2026 terminará el secundario. Una maestra, un ejemplo. Dios te salve María.

Cómo ayudarla

#Alias: cristo.es.mi.vida.mj

A nombre de: María Jesús Martínez