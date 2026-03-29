Provincia LMCipolletti Río Negro Río Negro se moviliza en toda la provincia por Malvinas: cómo serán los actos en Cipolletti y el Alto Valle

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas habrá vigilias, actos y actividades en distintas ciudades. La provincia se prepara para dos jornadas cargadas de memoria y participación. + Seguir en + Seguir en







Distintas localidades de Río Negro se preparán para conmemorar el 2 de abril. Foto: Gentileza.

Río Negro desplegará una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con propuestas en distintas localidades.

El objetivo es claro: rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y mantener viva la memoria colectiva con la participación de toda la comunidad.

La noche previa: vigilias en distintos puntos El 1 de abril será el momento de las vigilias, con encuentros cargados de emoción y simbolismo: