Río Negro se moviliza en toda la provincia por Malvinas: cómo serán los actos en Cipolletti y el Alto Valle
En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas habrá vigilias, actos y actividades en distintas ciudades. La provincia se prepara para dos jornadas cargadas de memoria y participación.
Río Negro desplegará una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con propuestas en distintas localidades.
El objetivo es claro: rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y mantener viva la memoria colectiva con la participación de toda la comunidad.
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La noche previa: vigilias en distintos puntos
El 1 de abril será el momento de las vigilias, con encuentros cargados de emoción y simbolismo:
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Allen: desde las 21, con actividades artísticas y cierre a la medianoche con la sirena de bomberos
Catriel: desde las 20:30 en la plaza Islas Malvinas
Cinco Saltos: propuestas culturales de 20 a 24 con la Banda del Ejército
Bariloche: desde las 17:30, con encendido de la llama votiva y ceremonia de medianoche
Viedma (El Cóndor): vigilia de 22 a 24 en el Memorial Malvinas
El día central: actos en toda la provincia
El 2 de abril tendrá actos oficiales en múltiples ciudades:
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Cipolletti: 10:00 en Plaza Malvinas
Allen: 09:30 en Plaza Héroes de Malvinas
Catriel: 10:00 ofrenda floral y 11:00 acto central
Cinco Saltos: 10:00 en plaza municipal
General Roca: 10:30 en el Memorial y 15:00 en Cervantes
Villa Regina: 10:00 en Plaza ex Combatientes
Viedma: 11:00 en Plazoleta Islas Malvinas
Bariloche: acto central a las 12:00 en el Centro Cívico
San Antonio Oeste / Las Grutas: 10:00 en el Monumento al Soldado
Ingeniero Jacobacci: 10:00 en Plaza Héroes de Malvinas
Muestras y actividades culturales
En General Roca habrá exposiciones sobre Malvinas y soberanía, además de la inauguración de la muestra fotográfica “Madres de Malvinas”.
Bariloche, en tanto, extenderá la agenda con propuestas culturales y deportivas en los días posteriores.
Un homenaje que atraviesa a toda la comunidad
Las actividades reflejan el compromiso de Río Negro con la memoria y el reconocimiento a los veteranos y sus familias.
Desde el Gobierno provincial invitaron a vecinos y vecinas a sumarse a cada una de las propuestas y rendir homenaje en cada rincón del territorio.
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