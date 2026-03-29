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Río Negro se moviliza en toda la provincia por Malvinas: cómo serán los actos en Cipolletti y el Alto Valle

En el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas habrá vigilias, actos y actividades en distintas ciudades. La provincia se prepara para dos jornadas cargadas de memoria y participación.

Distintas localidades de Río Negro se preparán para conmemorar el 2 de abril. Foto: Gentileza.

Distintas localidades de Río Negro se preparán para conmemorar el 2 de abril. Foto: Gentileza.

Río Negro desplegará una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con propuestas en distintas localidades.

El objetivo es claro: rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional y mantener viva la memoria colectiva con la participación de toda la comunidad.

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La noche previa: vigilias en distintos puntos

El 1 de abril será el momento de las vigilias, con encuentros cargados de emoción y simbolismo:

  • Allen: desde las 21, con actividades artísticas y cierre a la medianoche con la sirena de bomberos

  • Catriel: desde las 20:30 en la plaza Islas Malvinas

  • Cinco Saltos: propuestas culturales de 20 a 24 con la Banda del Ejército

  • Bariloche: desde las 17:30, con encendido de la llama votiva y ceremonia de medianoche

  • Viedma (El Cóndor): vigilia de 22 a 24 en el Memorial Malvinas

El día central: actos en toda la provincia

El 2 de abril tendrá actos oficiales en múltiples ciudades:

  • Cipolletti: 10:00 en Plaza Malvinas

  • Allen: 09:30 en Plaza Héroes de Malvinas

  • Catriel: 10:00 ofrenda floral y 11:00 acto central

  • Cinco Saltos: 10:00 en plaza municipal

  • General Roca: 10:30 en el Memorial y 15:00 en Cervantes

  • Villa Regina: 10:00 en Plaza ex Combatientes

  • Viedma: 11:00 en Plazoleta Islas Malvinas

  • Bariloche: acto central a las 12:00 en el Centro Cívico

  • San Antonio Oeste / Las Grutas: 10:00 en el Monumento al Soldado

  • Ingeniero Jacobacci: 10:00 en Plaza Héroes de Malvinas

Muestras y actividades culturales

En General Roca habrá exposiciones sobre Malvinas y soberanía, además de la inauguración de la muestra fotográfica “Madres de Malvinas”.

Bariloche, en tanto, extenderá la agenda con propuestas culturales y deportivas en los días posteriores.

Un homenaje que atraviesa a toda la comunidad

Las actividades reflejan el compromiso de Río Negro con la memoria y el reconocimiento a los veteranos y sus familias.

Desde el Gobierno provincial invitaron a vecinos y vecinas a sumarse a cada una de las propuestas y rendir homenaje en cada rincón del territorio.

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