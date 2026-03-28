Provincia LMCipolletti cronograma de pago Se conoció el cronograma de pagos de sueldos para estatales de Río Negro

El Gobierno de Río Negro informó que el personal de la Administración Pública cobrará el jueves 2 de abril.

El Gobierno de Río Negro anunció la fecha de cobro de los sueldos de los trabajadores de la Administración Pública. Las autoridades provinciales informaron que los salarios de todo el personal estatal estarán depositados el jueves 2 de abril, con el objetivo de que dispongan de sus haberes durante el fin de semana largo de Semana Santa.

De esta forma, la Provincia unificará la fecha de cobro para la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública. La fecha de cobro permite que esos recursos estén disponibles para el fin de semana largo, impulsando el turismo, el consumo interno y la actividad económica de cada región.