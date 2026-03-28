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Se conoció el cronograma de pagos de sueldos para estatales de Río Negro

La fecha de cobro del salario tiene como objetivo fomentar el consumo interno durante el próximo fin de semana largo de Semana Santa.

El Gobierno de Río Negro informó que el personal de la Administración Pública cobrará el jueves 2 de abril. 

El Gobierno de Río Negro informó que el personal de la Administración Pública cobrará el jueves 2 de abril. 

El Gobierno de Río Negro anunció la fecha de cobro de los sueldos de los trabajadores de la Administración Pública. Las autoridades provinciales informaron que los salarios de todo el personal estatal estarán depositados el jueves 2 de abril, con el objetivo de que dispongan de sus haberes durante el fin de semana largo de Semana Santa.

De esta forma, la Provincia unificará la fecha de cobro para la totalidad de los trabajadores de la Administración Pública. La fecha de cobro permite que esos recursos estén disponibles para el fin de semana largo, impulsando el turismo, el consumo interno y la actividad económica de cada región.

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El Gobierno de R&iacute;o Negro anunci&oacute; la fecha de pago de salarios de la Administraci&oacute;n P&uacute;blica.&nbsp;

El Gobierno de Río Negro anunció la fecha de pago de salarios de la Administración Pública.

El jueves 2 de abril cobrarán su salario todos los estatales en general, esto incluye al los trabajadores de la Salud Pública (guardias y horas extras), Policía de Río Negro, Servicio Penitenciario Provincial, Docentes, Porteros, miembros de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, Pensiones de Bomberos Voluntarios, Poder Legislativo, Poder Judicial y Órganos de Control.

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