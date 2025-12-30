Atención estatales: estas son las fechas de cobro y quiénes quedan para enero

Algunos cobran antes de fin de año y otros recién en enero. Mirá el cronograma completo de cobro para los empleados municipales cipoleños y estatales rionegrinos.

Mientras el año llega a su fin, miles de trabajadores estatales de Río Negro y empleados municipales de Cipolletti miran el calendario con atención. Para algunos, el cobro de los haberes de diciembre llega antes de que termine el mes; para otros, habrá que esperar hasta la primera semana de enero. En ese escenario, el cierre salarial, los acuerdos paritarios y el receso administrativo marcan el pulso de los últimos días de actividad en la administración pública.

En Cipolletti, la confirmación llegó desde la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Economía y Hacienda: este martes 30 de diciembre se depositarán los sueldos correspondientes al mes de diciembre para todos los trabajadores municipales, en las entidades bancarias habituales. De esta manera, el personal del Municipio cobrará antes de finalizar el año, con una liquidación que incluye mejoras acordadas en la última paritaria.

Según se informó oficialmente, los haberes de diciembre se abonarán junto con una actualización salarial del 4,8% sobre los salarios básicos vigentes, además de un bono extraordinario por única vez de $120.000 . Este esquema fue acordado en el último encuentro paritario realizado a mediados de diciembre y fue aceptado por la totalidad de los gremios con representación municipal.

E.C.P MUNICIPALIDAD CIPOLLETTI EDITADAS (2).JPG Los trabajadores municipales cipoleños cobran sus haberes este martes 30 de diciembre. Estefania Petrella

El aumento busca cerrar el año con un alivio en el bolsillo de los trabajadores, en un contexto económico complejo y tras un 2025 atravesado por negociaciones intensas entre el Ejecutivo y los sindicatos.

De este modo, los municipales cipoleños se ubican entre los primeros en cobrar, ya que percibirán sus salarios completos antes del cambio de año. La situación es diferente para los trabajadores estatales provinciales, que deberán aguardar algunos días más.

Cajero automático Los estatales de Río Negro comenzarán a percibir sus haberes el 6 de enero. Archivo

El cronograma provincial

El Gobierno de Río Negro iniciará el cronograma de pago de los salarios de diciembre el martes 6 de enero de 2026, alcanzando a la totalidad de la Administración Pública Provincial de manera escalonada. Ese día comenzarán a percibir sus haberes los trabajadores de Salud Pública, junto con el pago de guardias y horas extras, además del personal de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario Provincial.

El cronograma continuará el miércoles 7 de enero, cuando será el turno de docentes y porteros, dos de los sectores más numerosos dentro del esquema estatal provincial. Finalmente, el jueves 8 de enero cobrarán los agentes comprendidos en la Ley N.º 1.844, el personal de Vialidad Rionegrina, las pensiones de Bomberos Voluntarios, y los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, además de los Órganos de Control.

Se prorrogó el receso general de la administración pública en Río Negro En la provincia, del 2 al 31 de enero habrá receso administrativo en todas las dependencias, a excepción de los servicios esenciales. Archivo

Receso administrativo en enero

A este esquema de pagos se suma otra definición clave para el sector público rionegrino: el receso administrativo general. El Gobierno provincial dispuso que la Administración Pública Provincial entrará en receso del 2 al 31 de enero de 2026, con el objetivo de ordenar el otorgamiento de licencias anuales, optimizar el funcionamiento del Estado y generar ahorros operativos durante el período de menor actividad.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1085/2025, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, y alcanza a todas las áreas de la administración provincial. Durante ese lapso, las licencias anuales deberán tomarse de manera obligatoria. En caso de que el período de descanso supere los días del receso, el excedente podrá otorgarse con posterioridad, preferentemente hasta el 15 de marzo de 2026, según lo defina cada jurisdicción.

Quedan exceptuados del receso los organismos que prestan servicios esenciales o que no pueden interrumpir su actividad, como áreas de salud, seguridad y otros servicios directos a la comunidad. Además, durante el receso se suspenderán los plazos administrativos legales, que se reanudarán automáticamente al finalizar el período.