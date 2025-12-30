Quién era al joven que murió ahogado en el canal de riego de Cipolletti

La Justicia investiga las circunstancias del hecho ocurrido este martes en El Treinta. El grupo que estaba con él ya declaró y será clave para reconstruir lo sucedido. La autopsia se realizará en las próximas horas.

La investigación por la muerte de un joven en un canal de riego en Cipolletti avanzó este miércoles con nuevas medidas y la confirmación oficial de su identidad. El caso se produjo el martes por la tarde en el sector de El 30, donde la víctima se había reunido con familiares y amigos para pasar el día.

Fuentes judiciales indicaron a LM Cipolletti que el joven decidió ingresar al agua y, al poco tiempo, sus allegados advirtieron que no salía a la superficie. Según reconstruyeron a partir de los testimonios, lograron acercarle una soga y retirarlo del canal, pero las maniobras de RCP que le realizaron en la orilla no lograron reanimarlo.

Horas más tarde de ocurrida la tragedia, desde la fiscalía confirmaron a este medio que el fallecido fue identificado como Luciano Bustos, de 33 años, oriundo de Cipolletti.

Bustos fue trasladado en código rojo hacia el hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti, aunque llegó sin signos vitales. Personal médico confirmó su deceso inmediatamente después de su ingreso al centro de salud.

Autopsia e investigación

La causa fue caratulada como “muerte dudosa” y el cuerpo será trasladado a la morgue judicial de General Roca para practicarle la autopsia. Ese estudio será determinante para precisar cómo se produjo el ahogamiento y si hubo algún factor previo que incidiera en el desenlace.

Las personas que se encontraban con Bustos en el lugar fueron demoradas para brindar testimonio, una medida habitual en este tipo de hechos. Según confirmaron fuentes del caso, ya declararon y en breve recuperarán la libertad, mientras la Fiscalía analiza sus relatos para establecer una secuencia más detallada del momento en que Bustos ingresó al agua y fue rescatado.