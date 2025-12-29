Buscan una familia para una adolescente del Alto Valle: lanzaron convocatoria nacional urgente

Convocan a familias de todo el país para iniciar el proceso de adopción para una adolescente de 16 años. Buscan que acompañen su desarrollo deportivo.

Los requisitos para la adopción de la adolescente es garantizar un entorno afectivo estable, darle continuidad al vínculo con su hermano menor y acompañar el desarrollo deportivo de la joven.

El Juzgado de Familia n°19 de Villa Regina lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que adopte a una adolescente de 16 años . Se trata de un llamado excepcional destinado a familias de cualquier parte del país , con la capacidad y el deseo de acompañar afectivamente a una joven en una etapa clave de su desarrollo emocional.

Desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos se recordó que estas convocatorias se realizan únicamente cuando no se encuentran postulantes inscriptos que se ajusten al perfil y necesidades del niño o adolescente . La prioridad absoluta es proteger su interés superior y garantizarle un entorno familiar afectivo.

La convocatoria está dirigida a familias de cualquier parte del país que cuenten con disponibilidad y flexibilidad para acompañarla en su desarrollo en una etapa clave de su vida . El objetivo es encontrar un grupo familiar que apoyen sus intereses deportivos y la sostengan en los desafíos propios de su crecimiento.

Otro requisito para la adopción de la adolescente de 16 años es que los padres puedan sostener el espacio psicoterapéutico al que asiste desde hace un tiempo. El valor de la continuidad de la terapia reside en garantizar el proceso psicológico como un espacio de reflexión y contención para la chica.

adopcion general.jpg El Juzgado de Familia de Cipolletti lanzó una convocatoria para la adopción de una adolescente de 16 años. Ilustración

Las familias interesadas en postularse para esta convocatoria deberán completar el siguiente formulario de inscripción: https://forms.gle/zJv2qu1Km2TeHgFM8. Además, se puede recibir asesoramiento en la sede del Juzgado de Familia de Villa Regina a través del teléfono (0298) 4295000, interno 180, de lunes a viernes desde las 7:30 a 13:30 horas. O enviar las consultas al correo electrónico [email protected].

La convocatoria de la familia adoptiva se encuentra abierta a personas radicadas en cualquier localidad del país, con la importancia de que le brinden acompañamiento, asistencia, afecto y comprensión. También está el requisito de que la familia garantice continuar el vínculo de la adolescente con su hermano menor.

Adopción Cipolletti La guía nacional de adopción subraya que “la adopción consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia”. Gentileza Poder Judicial

La condición de garantizar la continuidad del vínculo con su hermano menor

Las familias que se postulen serán entrevistadas por el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia con el fin de conocer detalladamente su disponibilidad parental adoptiva. La adolescente protagonista de esta convocatoria necesita una familia capaz de construir un vínculo afectivo y acompañar el crecimiento de la joven de forma amorosa y responsable.

La guía nacional de adopción subraya que “la adopción consiste en encontrar una familia para un niño y no un niño para una familia” al recordar que se trata de un compromiso permanente y no transitorio, que requiere comprensión, paciencia y dedicación a largo plazo.

adopcion adolescente.webp La guía nacional de adopción se trata de un compromiso permanente y no transitorio, que requiere comprensión, paciencia y dedicación a largo plazo.

La construcción de un vínculo de forma gradual

En muchos casos, niños y adolescentes que llegan a la adopción han atravesado experiencias complejas y es fundamental que los adultos puedan acompañarlos en la elaboración de su historia, respetando su identidad, sus tiempos y su propio proceso de crecimiento.

La guía enfatiza que “la paternidad o maternidad adoptiva exige una construcción gradual del vínculo, en la que el desistimiento de los adultos puede generar consecuencias emocionales muy significativas”.